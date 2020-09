Eis van 3 jaar voor witwasverdachte Ahmet G.

Onderzoek na de schietpartij bij De Grote Wielen in Amstelveen in 2019. Beeld ANP

De twee zijn volgens justitie ‘de oprichters en leiders’ van een criminele organisatie met ‘het op geraffineerde wijze’ witwassen van grote bedragen als oogmerk. G. zou in vier jaar in totaal 268.081,56 euro hebben witgewassen; Hasan M. 67.640,63 euro. Hun bedrijven zouden meer dan een miljoen euro hebben witgewassen.

Het schoonmaakbedrijf van Ahmet G. was volgens de officieren van justitie ‘een fabriekje in valse facturen’ en ‘een papieren constructie’. Het bedrijf was vooral een vehikel om een ogenschijnlijk legaal inkomen te creëren en om te voorkomen dat hij bij de belastingdienst zou opvallen als ‘windhapper’ die van de lucht leeft.

Het bedrijf betaalde de salarissen en leaseauto’s van Ahmet G. en zijn vrouw, waaronder twee BMW’s.

Hun kinderen genoten particulier onderwijs waarvoor sinds 2003 liefst 238.160 euro zou zijn betaald. G. en zijn vrouw hadden contant een mooie wijnvoorraad aangeschaft (van zeker 17.000 euro), ze hadden in hun (voormalige) huis aan de Grote Wielen in Amstelveen een schilderij van ruim 8000 euro en ze zouden in Turkije onroerend goed bezitten.

In hun huis vond de politie 18.510 euro.

Werkzaamheden waarvoor het schoonmaakbedrijf en een onderaannemer forse rekeningen uitschreven, zijn volgens justitie niet verricht.

Cocaïnehandel

Het door Hasan M. geleide bedrijf dat als onderaannemer fungeerde, verrichte volgens justitie in werkelijkheid ook geen werk voor Ahmet G.’s bedrijf. Aangezien hij niet wit werd betaald voor het vele werk dat hij voor het bedrijf deed, vermoedt justitie dat Hasan M. contant werd betaald, zwart. Dat hij al zijn werk voor ‘zijn vriend’ G. deed voor de aandelen die hij ooit zou krijgen, zoals hij stelt, geloven de aanklagers niet.

Mensen met wie zij intensief zeggen te hebben samengewerkt, bleken hen niet te kennen toen ze als getuigen werden verhoord. Sommigen logen volgens justitie aantoonbaar over Ahmet G.’s aanwezigheid op het werk, bijvoorbeeld terwijl hij in België in de gevangenis zat vanwege een veroordeling tot 3 jaar voor hasjhandel. Hij factureerde wel voor dat werk.

Ahmet G. had overdag volop afspraken, maar die waren volgens observerende rechercheurs veelal met (drugs)criminelen. Afgeluisterde gesprekken wezen op drugshandel, niet op schoonmaakwerk of sloopwerk.

De recherche was in oktober 2016 een onderzoek begonnen op grond van tips aan het Team Criminele Inlichtingen over internationale cocaïnehandel door Ahmet G. en het laten plegen van liquidaties naar aanleiding van conflicten in die drugshandel.

Voor die beschuldigingen vond de recherche in een uitvoerig onderzoek wel aanwijzingen, maar geen bewijs.

Op 16 maart 2019 werden Ahmet G. en zijn dochter neergeschoten vlakbij hun huis aan de Grote Wielen in Amstelveen.

Voor én na die schietpartij waren twee mannen volgens justitie druk doende Ahmet G. (alsnog) te laten liquideren.