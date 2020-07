Eis: celstraffen en forse boetes voor verkoop gestolen spullen bij Used Products

De inmiddels gesloten vestiging van Used Products in Amsterdam-Oost. Beeld Google Streetview

De winkel aan de Kamerlingh Onneslaan was in december al gesloten in opdracht van burgemeester Femke Halsema.

De uitbaters maakten volgens officier van justitie Gerdine Dankers ‘inbraken, autokraken en winkeldiefstallen mede mogelijk’. “Dieven konden er gestolen goederen waar ze niets aan hebben omzetten in geld. Zonder heler, geen steler.”

De aanklaagster wil voor het bedrijf een boete van 125.000 euro. Eigenaar Jordy K. (33) en zijn bedrijfsleider Sander N. (33) moeten een beroepsverbod van 5 jaar krijgen en 8 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Plus boetes van respectievelijk 50.000 en 20.000 euro.

Strafblad

Volgens justitie heeft de opkoper zeker drie jaar lang gestolen spullen aangekocht. Dankers: “Personen met een strafblad konden er zonder enige drempel tientallen goederen, soms meer dan honderd per persoon, verkopen. Ook bij een kleine marge op die goederen is daar grof geld mee verdiend.”

De eigenaar en de bedrijfsleider ‘wisten beiden van de hoed en de rand’, stelde Dankers maandagmiddag in haar requisitoir.

“Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt,” zei eigenaar Jordy K. in de rechtbank. Dat vond Dankers te gemakkelijk. “Dat is zo, maar dat is ab-so-luut niet van toepassing op deze zaak. Er zijn niet wat fouten gemaakt door medewerkers voor wie K. en N. nu eenmaal verantwoordelijk waren. Zij hebben lak gehad aan eerdere veroordelingen en eerdere waarschuwingen die zij hebben gekregen.”

Grote schaal

De politie en het Openbaar Ministerie hebben er volgens Dankers begrip voor dat er weleens een gestolen product doorheen kan glippen bij een bedrijf in tweedehands goederen, maar Used Products Amsterdam-Oost kocht volgens haar op grote schaal en opzettelijk gestolen spullen in en negeerde aanwijzingen van de politie.

Ze hoopt dat stevige veroordelingen ‘een signaal’ zullen zijn dat opkopers spullen waarover ze twijfelen niet moeten kopen, en dat ze plegers van ‘zogenoemde high impact crimes (overvallen, straatroven, inbraken met geweld) niet moeten faciliteren’.

Aangezien je bij Used Products Amsterdam-Oost ook spullen kon belenen, was het in meerdere opzichten een winkel voor mensen die slecht kunnen rondkomen, ‘voor de gewone Amsterdammers’, benadrukte Dankers.

“Het gaat over mensen die even uit de brand worden geholpen in geldnood, maar het gaat ook over de 80-jarige die terugkomt van boodschappen doen met zijn fiets. Om de boodschappen in huis te zetten, zet hij even zijn fiets neer voor zijn woning. Bij terugkomst is zijn fiets weg. Gestolen en later ingeleverd bij Used Products in Oost.”

Autokraken en woninginbraken

Zo werden in de winkel spullen gevonden die waren gestolen uit een Ouder Kind Centrum en uit een muziekcentrum, en een telefoon die uit de handen was gegrist van een medewerkster van een telefoonwinkel die werd bedreigd.

“Het gaat over talloze autokraken en woninginbraken, waarbij de dieven de laptops, TomToms en zonnebrillen bij Used Products weten om te zetten in geld.”

Het onderzoek onder codenaam 13Onhaye was begonnen na de aangifte van een bedrijf waar laptops waren gestolen, die vervolgens in het ‘digitaal opkopersregister’ (Dor) opdoken bij Used Products.

Ze bleken gekocht van een beruchte heler die de winkel in negen maanden liefst 240 spullen had geleverd, voor bij elkaar 45.000 euro. Een draaideurcrimineel met bijna tachtig misdrijven op zijn strafblad bleek 354 spullen aan de zaak te hebben verkocht, Lego veelal. Een veroordeelde autokraker sleet er zijn TomToms en dure zonnebrillen.

Observatiecamera

Nader onderzoek, ook met een op de winkel gerichte observatiecamera, leerde dat er voortdurend dieven met dikke strafbladen spullen kwamen verkopen. De politie waarschuwde de uitbaters in juni 2019, maar ze bleven gestolen spullen opkopen.

Op 21 november 2019 vielen de politie en de Fiod de winkel binnen en werden de eigenaar en bedrijfsleider aangehouden. In afgeluisterde gesprekken bespraken medewerkers dat ‘het wel meeviel’ en er ‘niet zo veel was gevonden’, maar de burgemeester liet de zaak sluiten en justitie brengt nu de hoofdverdachten voor de rechter.

De advocaten van de verdachten houden de komende dagen hun pleidooien.