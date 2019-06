Eis 8 jaar cel voor fataal motorongeval A10

Ronald Dooper en Selena Jans, de twee slachtoffers van het ongeluk. Beeld Privécollectie

Het ongeluk gebeurde op zondag 23 december na een verkeersruzie. De 44-jarige motorrijder Ronald Dooper en zijn bijrijder, de 34-jarige Selena Jans, kwamen hierbij om het leven. Er wordt zelden vervolgd voor doodslag in het verkeer. Volgens het OM is deze zaak echter ‘van een andere categorie’. “Zelden is er sprake van opzet, maar bij deze zaak is dat wel. O. heeft bewust ingereden op de motorrijders, aldus het OM. Dat is een forse beschuldiging. De inhoud van het dossier geeft hier reden toe,” aldus de officier van justitie.

Drie automobilisten waren getuigen van de verkeersruzie en zagen dat O. twee keer op de motor inreed. Volgens hen deed O. dat opzettelijk.

O.’s 15-jarige dochter riep na de aanrijding tegen haar vader: ‘Je deed het expres.’ Zij verklaarde ook dat haar vader zich al zat te ergeren aan de motorrijder die iedereen links en rechts inhaalde. “Ze waren allebei opgefokt,” aldus de dochter.

Het OM: “We zien drie betrouwbare getuigen en een betrouwbare inzittende in de auto. Ze zitten allemaal op één lijn. De verdachte reed bewust en met opzet tegen de motor in, zeggen zij. Het noteren van het nummerbord van de motor had geen prioriteit voor O. Het doel was: de motor moest stoppen. Zijn doel was de motor te raken. Het laat geen ruimte voor een andere conclusie. Dooper en Jans hadden geen schijn van kans en waren op slag dood. Twee jonge mensen. Dat is de kille werkelijkheid. Deze eigenrichting is onacceptabel.”

Camerabeelden

Aan het begin van de rechtszaak werden bewegende camerabeelden getoond waarop was te zien dat O. rechts en op zijn eigen rijbaan werd ingehaald door de motor en werd afgesneden. Het volgende beeld liet zien dat O., die door de inhaalactie op zijn remde trapte, tegen de vangrail slipte en een achtervolging inzette, naast de motor reed en deze naar rechts drukte. Hij wilde, zei hij, de motorrijder tot stoppen manen. Van de daadwerkelijke aanrijding zijn geen beelden beschikbaar.

“Maar heeft Ronald wel door gehad hij O. had afgesneden,” aldus het OM. O, ontkende echter dat hij de aanrijding met opzet heeft gedaan. “Dat doe je niet. Op een motor ben je zo kwetsbaar. Ik wilde ze niet moedwillig doodrijden. Misschien stuurde ik naar rechts omdat ik naar mijn dochter keek die naast me zat en helemaal uit haar plaat ging.”

O. zit sinds de aanrijding in detentie. “Het gaat slecht,” zei hij. “Ik heb nachtmerries en slaap ook slecht. Het is moeilijk.”

Tijdens een eerdere aanrijding enkele jaren geleden waarbij meerdere auto’s waren betrokken, heeft O. een whiplash opgelopen. Hij is arbeidsongeschikt geraakt wegens een ongeval op het werk. Als vrijwilliger werkt hij als taxichauffeur voor dj’s. Hij is zijn woning kwijtgeraakt en staat nu ingeschreven bij zijn ouders voor wie hij mantelzorger is.

Strafblad

O. heeft een strafblad wegens huiselijk geweld in 2012 en een mishandeling in 2006. In 2018 heeft hij een verkeersboete gehad. “U hebt twee keer een veroordeling voor een mishandeling gehad. U schetst het beeld bij de politie, de psycholoog en hier ter zitting dat u niet agressief, opvliegend en impulsief bent,” zei de rechter.

O.: “Een impulsieve actie was het niet. Ik ben er klaar mee. Ik ga nooit meer achter iemand aan.”

Familieleden en nabestaanden van beide kanten waren bij de zitting aanwezig. De zaak werd ook gevolgd via een videoverbinding.

Slachtofferhulp Nederland las een verklaring voor van het oudere zusje van Selena Jans. “Ik heb moeite met alles in mijn leven. Ik mis mijn zusje die ik vaak ’s ochtends belde. Ik mis haar telefoontjes zielsveel.”

Buitensporige eis

Andere nabestaanden hebben brieven gestuurd maar zij willen niet dat deze voorgelezen worden.

Volgens O.’s advocaat Bart Swier is er onvoldoende bewijs voor doodslag. “Waarom zou hij twee mensen de dood in willen jagen? Dan moet je meer bewijs hebben dan twee stuurbewegingen naar rechts.”

Swier noemde het een buitensporige eis en vroeg aandacht voor de ‘hectiek’ van de zaak. “Mijn cliënt hoorde het flippen van zijn dochter, keek verschrikt naar rechts en trok daardoor het stuur mee naar rechts. Was zijn dochter rustig gebleven dan was het niet gebeurd.”

Swier liet een filmpje in de rechtszaal zien van een automobilist die twee keer naar rechts kijkt waardoor zijn auto mee naar rechts gaat.

O.’s 15-jarige dochter heeft onlangs bij de familierechter een contactverbod van haar vader met haar geëist, wil zijn achternaam niet meer dragen en niet meer onder zijn gezag vallen. Zij verwijt haar vader nog steeds dat hij de aanrijding expres heeft gedaan.

Johnny O. bood aan het einde van zijn zaak zijn excuses aan. Hij heeft het niet zo bedoeld, zei hij.

Uitspraak volgt over twee weken.