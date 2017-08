Eis: 6 maanden voorwaardelijk na dreigen met jerrycan

De man heeft al 189 dagen in voorlopige hechtenis gezeten. "Wat ons betreft hoeft hij niet meer terug de gevangenis in. Het is een passende straf zo," aldus een woordvoerder van het OM.



De 34-jarige Olalekan S. was eigenaar van belwinkel GTS Smartfoon Repair in de Comeniusstraat in Overtoomse Veld. Hij werd op 2 oktober 2015 aangehouden nadat hij een meisje achtervolgde met een jerrycan.



Hij verklaarde aan de politie dat hij het meisje in brand wilde steken omdat zij een mobiel uit de zaak zou hebben gestolen. Later ontkende hij dat.



Ook trof de politie in september 2015 vijf jonge meisjes in een kelder onder de winkel aan. In de kelder lagen twee matrassen en was een doucheruimte gemaakt. De vloer lag bezaaid met kleding.



De winkel is in 2015 op last van de gemeente gesloten, omdat het er niet op leek dat Olalekan S. minderjarige meisjes uit zijn winkel zou weren.



De rechtbank doet op 24 augustus uitspraak.



