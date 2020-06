Eis 5 jaar cel en tbs voor misbruik kinderen en verkrachting

Beeld ANP XTRA

In de Amsterdamse rechtbank zei de aanklaagster dat ‘dit nooit meer mag gebeuren’.

De misstanden in het gezin kwamen iets meer dan vier jaar geleden aan het licht, toen de echtgenote haar man naakt in bed aantrof met hun jongste dochter, toen dertien jaar oud. Ze stapte naar de politie, die de man aanhield. De dochter wilde uit angst voor haar vader aanvankelijk niet veel zeggen en liet pas na verloop van tijd meer los. Ook kwamen gaandeweg andere misstanden aan het licht.

Volgens het OM is het gezin jarenlang gebukt gegaan onder de grillen van de man. Hij had last van hevige stemmingswisselingen, was snel boos en had losse handjes. De ontucht moet volgens de aanklaagster al op heel jonge leeftijd zijn begonnen. “De kinderen dachten letterlijk dat het normaal was, dat het erbij hoorde. Ze wisten niet beter, hun verklaringen spreken boekdelen,” zei ze.

‘Geen ontsnappen mogelijk’

Volgens haar was sprake van ‘misbruik in een controlerend en onderdrukkend systeem, waaruit geen ontsnappen mogelijk was’. Zij sprak van ‘een volledig ontwricht gezin’ en zei dat de man ‘misbruik heeft gemaakt van zijn positie als vader. Hij heeft ervoor gezorgd dat zijn kinderen zich niet veilig voelden op de plek waar je je als kind juist veilig moet kunnen voelen: thuis’. Zij rekende het de volgens deskundigen verminderd toerekeningsvatbare man aan dat hij geen enkele verantwoordelijkheid nam. “Hij is vaag en blijft bij de echte antwoorden weg.”

De slachtoffers legden in de rechtszaal emotionele en indringende verklaringen af. Een van de dochters noemde haar vader ‘laf’, omdat hij weigerde uit te komen voor zijn daden. Bij allemaal is een posttraumatische stressstoornis vastgesteld. Samen claimen ze 70.000 euro schadevergoeding.

De rechtbank doet 25 juni uitspraak.