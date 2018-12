Eis: 28 jaar cel voor moord op broer kroongetuige

Cruciaal voor de hoge strafeis is het gegeven dat het voor aanklagers Saskia de Klerk en Caroline Cnossen 'geen enkele twijfel lijdt dat de moord een directe, afgrijselijke reactie is' op het gegeven dat broer Nabil er als kroongetuige 'voor had gekozen zijn bijdrage te leveren aan opsporing van de georganiseerde misdaad'.



"Deze moord zien wij als een regelrechte aanslag op het Nederlandse strafrechtsysteem," zei officier van justitie Cnossen. "Organisaties die een moord op een onschuldig slachtoffer plegen, zijn niet te tolereren. Degene die voor zo'n organisatie zo'n moord uitvoert, moet zwaar worden bestraft."



Onherstelbaar leed

Het leven van de nabestaanden van Reduan B. is óók 'onherstelbaar leed aangedaan' en 'er is geen zicht op beëindiging van de situatie waarin zij verkeren': de meeste familieleden worden zwaar beveiligd om te voorkomen dat ook hen wat overkomt. "Een desastreus gevolg van de daad van de verdachte."



"De nabestaanden moeten tot op de dag van vandaag een verborgen bestaan leiden om te voorkomen dat ook zij het leven zullen laten."



Voor een liquidatie wordt vaak 15 of 20 jaar opgelegd, maar in dit geval was het ook nog een 'gruwelijke moord op een onschuldige burger', ook nog 'op klaarlichte dag'.



'Niet in roes'

De officieren van justitie zien sterke aanwijzingen dat Andy S. na de moord op Reduan B. nóg een liquidatie wilde plegen. Hij nam meteen na de moord immers twee versleutelde PGP-Blackberry's (Pretty Good Privacy) aan van een onbekende. Ook had hij de huur voor de garagebox waarin de vluchtauto was 'koud gezet' (gestald was) met drie maanden verlengd.



Andy S. zocht al eind 2017 op internet naar de mogelijkheden in detentie te studeren. Voor justitie is dat een sterke aanwijzing dat hij toen al van plan was een zeer ernstig misdrijf te plegen. Hij handelde dus niet 'in een roes', zoals hij zelf beweert.



Dat Andy S. dacht een crimineel te gaan vermoorden, gelooft justitie niet. Zo wist hij immers dat Reduan B. in zijn eigen bedrijf werkte. Voor en na de liquidatie ging Andy S. 'gewoon naar zijn werk alsof niets was gebeurd'. Cnossen: "Voor ons is dat onbegrijpelijk."



Advocaat Christian Flokstra van S. vroeg de rechtbank in zijn pleidooi hem maximaal 15 jaar cel op te leggen. Hij beperkte zich vooral tot een strafvoorstel omdat S.' schuld wel vast staat.



In zijn laatste woord zei Andy S. 'ontzettend veel spijt te hebben'. "Niet dat dat afdoet aan de pijn van de nabestaanden."



De rechtbank doet op 10 januari uitspraak.



Lees ook: Harde verwijten familie kroongetuige over beveiliging