Eis: 240 uur werkstraf voor chauffeur die Mare doodreed

Ik heb de situatie zo vaak geprobeerd terug te halen, maar ik weet het gewoon niet

M. bevestigt die lezing. "Ik bleef eerst stilstaan achter de bus. Toen heb ik iets besloten wat ik nooit had moeten doen: de bus inhalen." M. kan zich niet herinneren dat hij heeft geremd. "Ik heb de situatie zo vaak geprobeerd terug te halen, maar ik weet het gewoon niet."



De officier van justitie heeft 240 uur werkstraf en een jaar ontzegging van de rijbevoegdheid geëist. Hij noemt het verdriet van M. weliswaar oprecht en invoelbaar, maar neemt hem de verkeersovertredingen kwalijk. "Het is aannemelijk dat hij Mare nooit heeft willen doodrijden, maar Mare is wel overleden door zijn schuld. Haar dood had voorkomen kunnen en moeten worden."



Geen passagiers

M. vertelde dat hij op het moment van het ongeluk in afwachting van een nieuwe Uberrit rondjes reed. Hij had geen passagiers in zijn auto en was ook nog niet onderweg naar een nieuwe klant. "Dat deed ik wel vaker. Soms stond ik stil, soms ging ik rondrijden. Uber heeft een systeem waarmee je kan zien waar op dat moment meer vraag is naar ritten. Het kan zijn dat ik om die reden naar die buurt ben gereden."



Uber liet eerder in een verklaring weten dat M. op het moment van het ongeluk niet online was in de app, in tegenstelling tot zijn eigen verklaring. Daarom heeft het bedrijf geen actie ondernomen na het ongeluk. Uber benadrukte bovendien dat chauffeurs op zelfstandige basis rijden en zelf verantwoordelijk zijn voor hun rijgedrag.



