Eis: 16 jaar cel voor moord op Rietje Willms

Volgens het OM staat het vast dat zoon W. en schoondochter H. de bejaarde Rietje in de nacht van 11 op 12 juni 2016 een dodelijke hoeveelheid oxycodon (pijnstillend middel) hebben toegediend.



Volgens officier van justitie Rob Kloos is een afgeluisterd gesprek tussen de verdachten in de auto het doorslaggevende bewijs. W. zei onder meer: "Zolang we niet bekennen, weten hun niet wie het heeft gedaan." H. zinspeelde op het toedienen van morfine en verstikking met een kussen, terwijl het rapport met de doodsoorzaak op dat moment nog niet met de familie was gedeeld. Daderkennis, zegt het OM.



H. noemde het bovendien een voordeel dat Rietje was gecremeerd, waardoor geen sporen meer konden worden gevonden. "Ze zijn met dit gesprek door de mand gevallen. Ze wanen zich onbespied en leggen met elkaar de kaarten op tafel," aldus Kloos.



De officier van justitie noemde het een 'macabere zaak'. "De verdachten hebben Rietje het leven, hetgeen haar het meest dierbaar was, op gruwelijke en geraffineerde wijze ontnomen."



Hertogin

Rietje stond in de Oosterparkbuurt bekend als de Hertogin van het Kastanjeplein. Ze dankte die naam aan haar status als weduwe van de vermogende vastgoedhandelaar Edward Willms. Uit het dossier rijst een beeld van jarenlange ruzies tussen haar zoons Hans, Rob en Frank. De erfenis zou hier steeds een belangrijke rol in hebben gespeeld.



De broers mochten vrijdagochtend in de rechtbank een slachtofferverklaring voorlezen. Ze zeggen door Hans buitenspel te zijn gezet in de zorg voor moeder Rietje. "Van een afstand hebben wij moeten toezien hoe moeder werd geïsoleerd. (..) Moeder begon er steeds slechter uit te zien. Ze had totaal niet in de gaten wat er met haar gebeurde."



Testament

Frank en Rob waren door Rietje onterfd. Volgens hen onder dwang van W., maar die zegt juist dat zijn moeder dat had gedaan nadat haar andere zoons haar hadden ontvoerd en beroofd. De broers hadden een civiele procedure aangespannen om te laten vaststellen dat Rietje wilsonbekwaam was toen ze haar testament aanpaste. Ze zou aan dementie lijden. De zaak liep nog bij de rechter.



Officier van justitie Kloos onderschreef het beeld van verwaarlozing van Rietje door W. en H. "Het eigenbelang van Hans en Susanne stond centraal. Moeder moest in hun invloedssfeer blijven, maar werkelijke aandacht leek er niet te zijn. Uit het dossier komt een schrijnend beeld naar voren van gebrek aan zorg voor Rietje."



De rechtbank doet over enkele weken uitspraak.



Lees terug: Verdachten blijven betrokkenheid moord Rietje Willms ontkennen