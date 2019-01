Cel geëist voor verduistering bij dierenclub

U won eens 64.000 euro, maar er is nog niets terugbetaald

De verdachte bood gelijk 'duizendmaal' zijn excuses aan. Naar eigen zeggen was het nooit zijn bedoeling. Toch boekte hij tientallen keren geld over van de stichting die merendeels afhankelijk is van donaties.



Onlinegoksites

Eerst alleen naar rekeningen van onlinegoksites. Later boekt hij ook grotere geldbedragen over naar zijn eigen rekening. De gehele 290.000 euro moet terugbetaald, blijkt uit een onherroepelijke uitspraak in de civiele zaak die zich eerder aandeed.



"Ik was van plan alles terug te betalen," zei de verdachte aan het begin van de zitting.



Rechter: "U won eens 64.000 euro, maar er is nog niets terugbetaald." Maar Van den B wilde alles in één keer aflossen. "Ik heb dat daarom geherinvesteerd."



De verdachte werd in januari vorig jaar op staande voet ontslagen. Ook werd beslag gelegd op zijn rekening. Drie maanden had hij geen inkomen. Zijn vrouw werkte eveneens niet en het paar moest rondkomen van geld dat ze leenden van zijn zus. "We hebben echt in een hel geleefd. Ik wil niet sentimenteel doen, maar we hebben gepraat over zelfmoord. De situatie leek ons uitzichtloos."



Maar als de man na drie maanden een baan vindt als administratief medewerker, kan hij beginnen met het terugbetalen van zijn zus. Hij vertelde echter niet aan zijn nieuwe werkgever waarom hij de dierenorganisatie moest verlaten. Ook zocht de verdachte hulp voor zijn gok- en alcoholverslaving.



Maar voor het Openbaar Ministerie is de zaak te ernstig om zonder gevangenisstraf af te doen. Dat de man door tien maanden onvoorwaardelijke celstraf zijn baan zal kwijtraken 'is misschien goed ook,' zei de officier van justitie. "Ik heb er nog geen vertrouwen in dat dit klaar is".



Over twee weken doet de rechter uitspraak.