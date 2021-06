Eindexamenleerlingen krijgen uitslag. ‘Ik begon te gillen, zo blij was ik’

Lena Tychon: ‘Het voelt nog heel onwerkelijk.’ Beeld Nina Schollaardt

“Jaa, cum laude is gelukt!” roept Lena Tychon (18). De gymnasiumscholier van Het Amsterdams Lyceum had zich even afgezonderd van haar familie in de woonkamer toen ze het verlossende telefoontje kreeg, maar voegt zich na het goede nieuws weer snel bij het gezelschap.

De conrector van haar school zei aan de telefoon: “Je hebt zo’n goede cijferlijst dat ik er cum laude boven ga zetten.” Lena: “Ik ben superblij om dit te hebben bereikt na al die jaren. Maar het voelt nog heel onwerkelijk.”

Hidde Draaisma: 'Ik moet er gewoon nog even tegenaan.'

Doordat Lena al haar examens in het eerste tijdvak plande, wist ze donderdag meteen of ze geslaagd zou zijn of niet. Hidde Draaisma (20), die athenaeum examen doet op het Fons Vitae Lyceum, pakte het anders aan: hij plande de examens van drie vakken in het eerste tijdvak. De andere vier examens moet hij nog doen in het tweede tijdvak, dat loopt van 14 tot en met 25 juni.

De regels zijn dit keer enigszins aangepast, om eindexamenleerlingen tegemoet te komen na een ongebruikelijk onderwijsjaar. Zo mogen leerlingen twee vakken herkansen in plaats van een, mogen ze één cijfer wegstrepen en kunnen examens dus worden verdeeld over twee tijdvakken.

Omdat Hidde nog examens in het tweede tijdvak gaat maken, werd hij donderdag niet gebeld. Wel kon hij ’s middags op school zijn cijferlijst ophalen van de vakken Nederlands, scheikunde en natuurkunde. “Dat vind ik de moeilijkste vakken, dus daarom heb ik die als eerste gepland.”

De resultaten verrassen Hidde niet: gemiddeld staat hij nu een vier voor scheikunde, een vier voor natuurkunde en een zes voor Nederlands. “Ik had dit wel verwacht, en heb besloten om natuurkunde te gaan herkansen in het derde tijdvak. Deze cijfers zeggen nog niets over of ik wel of niet ga slagen, want je mag één vier op je lijst hebben. Ik moet er gewoon nog even tegenaan.”

Chanell Etruba: 'Ik vond geschiedenis echt pittig.'

Hetzelfde geldt niet voor Chanell Etruba (18), die havo-examen heeft gedaan op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer. Eerder donderdag was Chanell ‘supernerveus’ omdat ze sommige examens moeilijker vond dan verwacht: “Bijvoorbeeld geschiedenis. Normaal ben ik daar best wel goed in, maar ik vond het echt pittig. En aardrijkskunde, daar heb ik altijd moeite mee gehad en daar sta ik ook maar een vijf voor.”

Omdat Chanell verder met voornamelijk zevens en achten haar examens in ging, dacht ze wel geslaagd te zijn. En dat klopt. Om iets voor vieren vertelt de mentor haar via de telefoon dat ze, behalve voor aardrijkskunde, alleen maar voldoendes heeft gehaald. Chanell: “Ik begon te gillen, zo blij was ik, en dat ben ik nog steeds.”

Chanell mag het vak aardrijkskunde wegstrepen van haar lijst, of ze kan het nog herkansen. “Daar ben ik nu hard over aan het nadenken. Het is m’n enige onvoldoende, en dat kan ik nog veranderen. Aan de andere kant heb ik het gewoon al gehaald, dus het hoeft niet.”

Die beslissing hoeft ze niet meteen al te nemen. Eerst gaat ze het vieren met haar ouders, broertjes en zusjes. Net als Lena. “Dit weekend gaan we uit eten, straks gaan we taart eten en de vlag buiten hangen.”