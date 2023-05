Eindexamenleerlingen aan het woord: ‘Ik vind het echt heel eng’

La-Kiecha en Chaneva Simon. Beeld Koosje Koolbergen

Tweeling Chaneva Simon (20) en La-Kiecha Simon (20) doen dit jaar eindexamen vwo op het Lr.Lely Lyceum. Zuidoost. Wonen in de Vensterpolder.

Tweeling Chaneva en La-Kiecha doen dit jaar hun eindexamen op het lr. Lely Lyceum waar ze acht jaar geleden op het vmbo begonnen, nu doen ze examen vwo. Studeren doen ze altijd samen, thuis of op school. En zo delen ze meer dingen samen: ze zitten bij elkaar in de klas, hebben ze een cultuur en maatschappijprofiel, zijn Nederlands en geschiedenis de favoriete vakken en zien ze allebei erg op tegen wiskunde en Duits.

“Daar zijn we niet zo goed in, gelukkig beginnen we daarmee, dus zijn we daar ook snel vanaf,” zegt Chaneva lachend. Maar veel stress heeft de tweeling niet. “We staan er best goed voor, we hebben allebei geen onvoldoendes,” zegt La-Kiecha.

Blij zijn de zussen zeker als alles erop zit. “Als ik klaar ben, ga ik hoe dan ook veel naar buiten, of het regent of niet,” zegt Chaneva. “Want nu zitten we alleen maar binnen te studeren. Gelukkig doen we dat altijd samen, want zo slaan we onszelf erdoorheen. Het is fijn om iemand te hebben die je begrijpt.”

Om de examens goed door te komen , probeert de tweeling zo gezond mogelijk te leven: heel veel water drinken, genoeg groenten en fruit eten en voldoende slapen. Gelukkig lukt dat laatste wel. Vakantieplannen zijn er nog niet, maar dat zien de twee zussen na de examens wel. Ze zeggen in elk geval enorm te gaan genieten van hun vrijheid: lekker uitslapen en naar festivals.

Melle Jongsma. Beeld Koosje Koolbergen

Melle Jongsma (18). Barlaeus Gymnasium, Centrum. Woont in de Houthavens.

Andere toetsweken ging Melle altijd met zijn vrienden in de OBA studeren, nu zit hij thuis in zijn kamer. “Met vrienden is het toch altijd erg gezellig, dan houden we vaak pauze en dan waren we zo weer een half uur niks aan het doen waardoor ik uit mijn studeersleur raakte. Bij mijn ouders kan ik me echt goed focussen.”

Gemiddeld staat Melle een 7, met een 8 voor Engels. Hierna wil hij PPE studeren in Utrecht, daarvoor moet hij deze cijfers behouden, dus dat maakt de examens nog wel een beetje spannend. Maar veel zorgen maakt hij zich niet.

Tegen wiskunde en Grieks ziet hij het meestop. Wiskunde vindt hij niet leuk en het vertalen van de tekst Grieks vindt hij lastig. “Door corona ben ik daar minder goed in geworden en zijn mijn vaardigheden weggezakt.” Gelukkig gaat het tekstverklaren hem goed af, dus hoopt hij daarmee zijn cijfer te kunnen compenseren.

Examen doen, vindt Melle niet zo erg. Een mascotte zal daarom niet op zijn tafel liggen. “Ik zie het eigenlijk als elk andere toetsweek. We zitten met zijn allen in hetzelfde schuitje en het vooruitzicht dat we daarna zolang vrij zijn, is een grote troost.”

Na het laatste examen duikt Melle samen met zijn vrienden meteen de kroeg in en dan zal hij, zoals hij zegt: heel diep uitademen.

Esra Kruyswijk. Beeld Koosje Koolbergen

Esra Kruyswijk (15), mavo op de Amsterdamse Mavo, woont in Watergraafsmeer

Voor Engels moet hij minimaal een 4,5 halen, voor economie minstens een 4,9. Esra heeft precies uitgerekend welke cijfers hij moet halen om zijn mavodiploma te halen. Hij staat er goed voor, dus met alle cijfers boven de 4 en een 5,5 gemiddeld redt hij het. “Maar ik haal liever wat hoger.”

Drie weken geleden is hij begonnen met leren, maar tijdens de meivakantie ging het gas erop. “Ik heb elke dag twee of drie uur geleerd.” In die tijd maakte hij vooral oefenexamens. “Dan reken ik uit welk cijfer ik heb. Als ik onderwerpen nog lastig vind, oefen ik daar extra mee.”

Honderd procent focussen op school was soms best lastig. “Maar het moest wel gebeuren, en nu voel ik me goed voorbereid. En de gedachte dat het na de examens klaar is, motiveert me tijdens het leren.” Als de vlag in juni uitgaat, is hij wel klaar op de Amsterdamse Mavo, maar nog niet met de middelbare school. Hij wil havo doen, omdat hij nog niet weet wat hij later wil doen.

Donderdag begint hij met het examen Engels. Dat is wel spannend, maar geluksbrengers of manifestatiesnacks heeft hij niet. “Ik ga er vanuit dat het ook zonder goedkomt.”

Deniz Yldiz. Beeld Koosje Koolbergen

Deniz Yldiz (17), havo op het Berlage Lyceum, woont in Centrum

“Ik ben heel gestrest, ik vind het echt heel eng,” zegt Deniz. Sinds Koningsdag is ze echt begonnen met leren, en spendeert ze dagen in de OBA Oosterdok, met een groep vriendinnen. “Gisteren bijvoorbeeld van 09.00 tot sluitingstijd.” Ze hebben twee tafels in beslag genomen, zodat ze lekker de ruimte hebben. Tussen de laptops liggen examenbundels en werkboeken waar druk in gebladerd wordt.

Ze is de eerste in haar gezin die eindexamen doet, en thuis wordt ze daarom een beetje gematst. “Ik hoef de vaatwasser niet uit te ruimen.” Haar vader is wel zenuwachtig voor haar, haar moeder laat dat niet merken.

Deniz heeft goede hoop voor Engels en geschiedenis, maar vreest voor economie en maatschappijwetenschappen. “Dat zijn vakken waar je heel veel voor in je hoofd moet stampen.”

Na examentrainingen op school en de studiesessies in de bibliotheek heeft ze er vertrouwen in dat ze goed genoeg is voorbereid. “En donderdag heb ik nog geen examen, dus ik kan vrijdag ook nog leren.”

Bewapend met druiven en misschien aardbeien gaat ze haar examens tegemoet. Mocht dat nog niet genoeg zijn, heeft ze toch nog een klein bijgeloof. “Als de tijd uit gelijke getallen bestaat, doe ik een wensje dat ik wil slagen.”

Daantje Schrama. Beeld Koosje Koolbergen

Daantje Schrama (17), havo op het St. Nicolaaslyceum, woont in Oost

Ook Daantje brengt dagen in de OBA door. “Ik heb ups en downs. Soms denk ik dat ik het wel haal, maar op andere momenten denk ik: oh my god wat als ik opeens een 3 haal.” Van haar vakkenpakket, natuur en gezondheid, vindt ze biologie het moeilijkste examen, ook al heeft ze er een examentraining voor gevolgd. “Dat vind ik zo onvoorspelbaar.”

Veel druk om hoge cijfers te halen is er niet, want Daantje staat er goed voor. Toch zit ze van opening tot sluit in de boeken. “Ik doe nu wel veel meer dan tijdens een normale toetsweek, maar het moet nu gewoon even. Daarna is het klaar.” Van klusjes overslaan is geen sprake, ‘want ik ben nooit thuis, ik zit altijd in de bibliotheek’.

Ze vindt wel dat ook haar jaar recht zou moeten hebben op de versoepelingen die de afgelopen jaren door covid golden. “Wij hebben ook last gehad van corona, dus ik vind dat wij ook versoepelingen moeten hebben. Misschien iets minder, maar wel zoiets als een tweede herkansing en een soepelere normering.”

Ze begint donderdag met het examen scheikunde. Daar heeft ze een examentraining voor gevolgd, dus ze voelt zich goed voorbereid. Haar uiterste hoop put ze uit een pen. “Ik neem elke dag dezelfde mee, in de hoop dat die geluk brengt.”