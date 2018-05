Eindexamen M&O niet gelekt, ondanks de geruchten

In dit blog blijf je op de hoogte van het laatste nieuws over de examens in Amsterdam en omstreken. Valt je iets op of wil je iets melden over de examens, laat het weten via onze tiplijn, of stuur een mail.

Examen M&O niet gelekt Het havo examen management & organisatie van vanmiddag is volgens College voor toetsen en examens (CvTE) niet gelekt.



Op social media ging het gerucht rond dat het examen al eerder vandaag op examenblad.nl te zien was geweest.



Volgens het CvTE is er 'geen enkele leerling die voorkennis kan hebben van dit examen of correctievoorschrift.' Ook het LAKS bevestigt dat het examen niet is uitgelekt.



Het examen management en organisatie gaat vanmiddag dus gewoon door. Op social gaat het gerucht dat het centraal examen management en organisatie (m&o) (havo) van vanmiddag (13.30 – 16.30 uur) al op https://t.co/gXBG4YX3Jw zichtbaar zou zijn geweest. Dit is NIET het geval. — LAKS (@LAKStweets) 23 mei 2018 Dag zeven: economie, kunst en Grieks De scholieren zijn inmiddels over de helft van de eindexamenperiode. Dag zeven van de elf. Vandaag trappen de vmbo-leerlingen de dag af met het examen maatschappijkunde of beeldende vorming. Havisten beginnen met kunst, en het vwo/gymnasium start met Griekse taal en cultuur.





Om 13.30 uur stappen de vmbo'ers over op natuur- en scheikunde of economie. Ook het vwo doet eindexamen economie. De havisten buigen zich over het vak management en organisatie.



Heel veel succes! Dag zes: Frans, biologie en Duits Middelbare scholieren hebben een lang pinksterweekend kunnen blokken voor de tweede week van de eindexamens. Vmbo-leerlingen buigen zich dinsdagochtend over maatschappijkunde en vanmiddag over Frans.



Havisten zijn gestart met het eindexamen aardrijkskunde en mogen daarna ook aan het Frans. Voor de vwo-leerlingen staat er in de ochtend Duits op het menu en in de middag biologie.



Succes vandaag! Ruim 110.000 klachten In de eerste week van de eindexamens zijn bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) ruim 110.000 klachten binnengekomen. De meeste klachten gingen over het examen Engels voor havo en vwo, wiskunde op het vmbo en het havo-examen economie dat veel leerlingen "lastig" vonden, laat het LAKS vrijdagavond weten.



"Vwo-leerlingen klaagden er vooral over dat bij Engels een aantal Duitse en Franse woorden stond", zei een woordvoerster. "Wat moet je met een woord als raison d'être (reden van bestaan) als je je hebt voorbereid op een examen in de Engelse taal.''



De landelijke schriftelijke examens duren tot en met 29 mei. In totaal 211.550 scholieren zitten in het laatste jaar van de middelbare school, ruim de helft (109.447 kandidaten) doet vmbo, ruim 60.600 op de havo en 41.500 op het vwo. Vwo-eindexamen Frans anders nagekeken Vorig jaar klaagden docenten over de kwaliteit van het vwo-eindexamen Frans. Ze moesten antwoorden fout rekenen die volgens hen goed waren. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) nam de kritiek ter harte.



Dit jaar werd het correctievoorschrift van de toets eerst nagekeken door twintig docenten.



"De meeste van onze aanpassingen zijn overgenomen en dat is in het voordeel van de leerlingen", zegt een van de docenten Frans.



De twintig docenten kwamen afgelopen woensdag, na het examen Frans, bij elkaar om het correctievoorschrift door te nemen en te verbeteren waar nodig.



Vorig jaar spraken de docenten zich kritisch uit over het examen Frans. De kwaliteit van het examen zou ondermaats zijn geweest. Daarnaast moesten zij antwoorden fout rekenen die volgens hen goed waren.



Ook dit jaar wist het examen Frans flink wat klachten te oogsten, 7061 om precies te zijn. Leerlingen vonden het examen te saai, te taai en te lang.



Na het grondig doornemen van het voorschrift stelt de groep docenten zes aanpassingen voor aan het CvTE, vijf hiervan worden overgenomen.



Een geslaagd experiment. Vergoedt CITO de psychologische hulp die ik nodig heb om het trauma van dit frans examen te verwerken? #dtv — Tessa (@maisliefde) 15 mei 2018 Dit is nog niks... #examenfrans pic.twitter.com/A6UUKnNy4D — Charlotte (@Charlotte9999) 15 mei 2018 Dag vijf: Nederlands, economie en Duits De vijfde dag van de eindexamens begint voor de vmbo-leerlingen met het eindexamen Duits of Aardrijkskunde. Havisten trappen de dag ook af met Duits. Vwo-leerlingen mogen de hersenen laten kraken bij het eindexamen filosofie.



Om 13.30 gaat de tweede ronde examens van start. Het vmbo krijgt dan het examen natuur- en scheikunde voor hun neus. Havisten buigen zich over economie, en vwo-leerlingen worden getoetst op hun Nederlands.



Het vwo eindexamen Nederlands staat berucht om het aantal klachten dat het elk jaar binnen weet te slepen. Gelukkig is gisteren de storing op examenklacht.nl helemaal verholpen.



Hup, eindexamenkandidaten! En onthoud: soms mag een zesje ook. #eindexamen pic.twitter.com/2alhQAmujT — Merel Morre (@MerelMorre) May 18, 2018

