Eindelijk weer uit eten? Dit zijn de vijf beste Proefwerken van vóór de lockdown

Nu de restaurants weer open zijn, komt het goed uit dat onze culinair recensent Mara Grimm afgelopen najaar een paar kritische bezoekjes heeft gebracht. Dit waren haar vijf grootste aanraders.

Thai Thai Poppetje (9)

Grote winnaar tot nu toe is restaurant Thai Thai Poppetje in de Baarsjes, van de Thais-Nederlandse Kora Bartels en haar vriend Mario. Hun restaurant kreeg een 9, niet alleen dankzij het kitscherige interieur, het vrolijke personeel en de karaokeset in de private dining room, maar vooral vanwege het eten. Authentiek streetfood, alles zelfgemaakt, inclusief groenten die worden verbouwd in de eigen moestuin.

Je kunt hier terecht voor flinterdunne viskoekjes, een Som Tam-salade die je een smaakexplosie bezorgt en signatuurgerecht Khao Soi, een rijkgevulde soep die zowel met kip als vegan te bestellen is. De echte klapper is de vegan pad thai, en alles wordt gecombineerd met natuurwijnen, unieke bieren en eigen cocktails.

De Juwelier (9-)

Sterrenchefs Richard van Oostenbrugge en Thomas Groot besloten hun droom waar te maken en een laagdrempelig restaurant te openen in de Utrechtsestraat: De Juwelier. In een simple chic interieur kun je hier genieten van gerechten bereid met topproducten, klassiek van smaak.

Zoals het ‘simpele’ gegrilde kippetje: zo simpel is het niet, het wordt geserveerd met gerookte paling onder de huid en een velouté van zuurkool. De zeebaars is ingetogen en fris, de beenmerg met paddenstoelen eet heerlijk weg. En het dessert van karamelijs met gerookt zeezout en olijfolie is onweerstaanbaar. Voor een zaak als deze is het nog betaalbaar ook, op één uitschieter na: een kopje kaviaar van 53 euro.

Café de Parel (8)

Café de Parel in de Jordaan, van Miriam Benkacem, barst zo’n beetje uit zijn voegen van de sfeer en gezelligheid en trekt dan ook vooral een jong en creatief publiek. Niet zo gek: er staan meer dan zestig biodynamische en natuurwijnen op de kaart.

De kookstijl is fris, licht en puur, met een cleane opmaak en een hoofdrol voor groenten. Soms is het wel érg licht en aan de menuopbouw mag nog worden gesleuteld. Maar de hoofdgerechten maken alles goed, en dan vooral het vegetarische gerecht: de gegrilde maitake (eikhaas) met een boter van nori en kelp is een umamibom met een verrukkelijke structuur en een woest lekkere rooksmaak. Niets meer aan doen.

Bonboon (8)

Vegan restaurant Bonboon, gelegen op het KNSM-eiland, is ontstaan vanuit liefde voor dieren. Eigenares en gastvrouw Daphne Althof deed de agrarische school en ging aan de slag in de zuivelindustrie, totdat ze besloot het roer om te gooien. Zonder enige horeca-ervaring of kennis van wijn en met een hekel aan koken besloot ze een restaurant te openen.

Toch serveert Bonboon het beste vegan menu van de stad, bedacht door de Berlijnse kok-muzikant Liú Mottes. Het geheim: geen idiote hoeveelheden plantaardige zuivel, liters kokosolie en rare vleesvervangers, maar groenten in de hoofdrol. Alles is puur en geraffineerd, het voorgerecht van wortel kan zo op tafel in een sterrenzaak. En het hoofdgerecht van gerookte pompoen, ingesmeerd met gochujang, verveelt geen seconde. Het drankaanbod kan beter, maar dat doet niet af aan de steengoede menukaart.

Oshima (8)

De 78-jarige Akira Oshima stond al bekend als hét boegbeeld van de Japanse keuken in Nederland, maar een eigen zaak had hij niet. Totdat hij samen met zijn vrouw Tazuko (74) een restaurant opende: Oshima in de Beethovenstraat. Het is een kleine zaak, met een functioneel interieur en een rustige sfeer.

Het draait hier om de kaisekikeuken, de Japanse haute cuisine waarin de seizoenen centraal staan. De prijzen zijn hoog, maar alles wordt zo puur, vers én mooi mogelijk geserveerd. De amuses zijn klein, fijn en betoverend en vooral het gouden schelpje met rauwe coquille en filmende saus van zee-egel is onvergetelijk. Ook de sashimi, de zeebrasem met yuzu en de tempura overtuigen. Extra nigiri bestellen is zeker een aanrader, want er zijn weinig plekken waar je sushi op dit niveau eet.