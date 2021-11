Eindelijk weer marktkramen in Betondorp, nu de gezelligheid nog

Buurtbewoners van Betondorp snakten naar meer winkels en ontmoetingsplekken. Beeld Sophie Saddington

“Heeft u ook soepgroenten?” Een vrouw, een van de eerste klanten vandaag, kijkt zoekend over de bananen en bloemkolen, terwijl ze haar plastic boodschappentas uit elkaar vouwt. “Geen soepgroenten, mevrouw. Wel een heleboel andere groenten,” roept de groenteboer. “En alles een euro, vanwege de opening.”

Donderdagochtend is de Brink Foodmarkt geopend op het centrale plein, een idee van bewoners en gesteund door het stadsdeel. Er zijn namelijk veel te weinig winkels in Betondorp, vinden ze. Het schort vooral aan winkels die levensmiddelen verkopen.

Ja, je hebt de bakker die de hele week open is, en de slager. “Maar daar sta je steeds voor een dichte deur, omdat hij maar heel soms open is,” aldus een bewoonster. “En heb je niet nog dat ene kruidenierswinkeltje?” vraagt een vrouw zich af. “Die ene, daar achter in het dorp?”, zegt haar vriendin, die in haar hand een tas vol snijbonen en frambozen heeft. Nee hoor, ook hartstikke dicht.

Wel stond er al een tijdje iemand planten te verkopen op de pas gerenoveerde Brink, en de viskraam staat er al jaren. Dat vrij magere aanbod is dus recent uitgebreid. De organisatoren van het initiatief gingen alle Amsterdamse markten af met de vraag of iemand nog een verkoopadresje zocht. Nu haal je in het dorp ook kaas, groenten en fruit, en friet.

Winkelschaarste

De uitbreiding lijkt een kleinigheid, maar voor veel bewoners in Betondorp zijn die extra kramen een lang gekoesterde wens. Vooral ouderen, van wie er best wat wonen in het dorp, ervaren de winkelschaarste als een gemis, zegt Naomi de Rooy (52), een van de initiatiefnemers.

Zaken sloten omdat ondernemers failliet gingen of met pensioen. Onder meer vanwege de hoge huurprijzen kwamen er geen nieuwe winkels voor in de plaats. Voor veel bewoners is de dichtstbijzijnde supermarkt een Albert Heijn, waar je volgens Google Maps vanaf de Brink in 17 minuten naartoe loopt. Dat is ver weg als je slecht ter been bent, zegt De Rooy. Daarnaast is de supermarkt voor sommige bewoners te prijzig en goedkopere opties zijn nog verder weg.

“We hebben er echt voor moeten vechten,” zegt de 85-jarige Corry Kouwenhoven. Ze kwam vijftig jaar geleden in het dorp wonen. “Voor een paar boodschappen loop je de vierdaagse. En ben je dan wat vergeten: wel verdómme.” Ze kijkt goedkeurend naar de groentekraam, net om de hoek van haar huis. “Kijk nou naar die bloemkolen. Zo groot, die krijg ik met z’n tweetjes nooit op.”

Praatje gemist

Er is hier bijna niets meer, zegt ze. Vroeger vond je hier wel vier, vijf slagers. En op dat hoekje, wijst ze, daar zat een kaasboer, en daar een schoenenwinkel, een drogisterij. “Maar alles is weg. De buurt is veranderd. Voor de gezelligheid moeten we nu het dorp uit. We zien elkaar bij de tramhalte.”

Want ook daar hopen ze op: dat de marktkramen de gezelligheid terugbrengen. “In de Brinkstraat zat eerder een supermarktje, daar schuifelden mensen naartoe voor boodschappen, maar ook voor een praatje,” zegt de dorpsdominee (“zonder kerk”) Margrietha Reinders (62). Dat praatje wordt nu echt gemist, ziet ze.

Ook de visboer is blij met de extra kramen. “Hopelijk brengt het meer volk op de been.” Bij de groenteboer, die ook vaak op de Dappermarkt staat, is het inmiddels dringen voor de aardbeien en venkels. “En nu maar hopen dat ze volgende week terugkomen.”