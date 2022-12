Eindelijk weer kerst ín restaurants: ‘Ik wil elke gast persoonlijk verwelkomen. Ik heb hier op gewacht’

Amsterdamse restaurants maken zich op voor de eerste kerst sinds de coronacrisis waarop ze weer ‘gewoon’ gasten mogen ontvangen. Het enthousiasme is groot, maar om de stijgende kosten kan niemand heen. ‘Groenten zijn inflatiebestendig.’

Na twee lange coronajaren waarin de horeca meer dicht dan open was, kijken restaurants in Amsterdam reikhalzend uit naar deze feestdagen. Het belooft druk te worden: “Het loopt lekker vol,” zegt chef-kok Schilo van Coevorden van Taiko in het Conservatorium Hotel.

Ook bij Rijks is geen tafel meer vrij. Het was een lastig jaar, zegt chef-kok Joris Bijdendijk, maar hij staat te popelen om er een mooie kerst van te maken: “Ik wil elke gast persoonlijk verwelkomen. Ik heb hier echt op gewacht.”

Dat gevoel heerst in meer keukens in de stad. Bram Kortekaas, gastheer van restaurant Kaagman & Kortekaas: “Deze periode is best emotioneel. De sfeer, de gasten, de reuring, dat is precies waarom ik dit vak doe. Ergens ben ik er een beetje aan verslaafd.”

Personeel krijgt meer rust

Het grootste verschil met de afgelopen jaren is dat de restaurants weer gewoon gasten mogen ontvangen, maar wat dit jaar ook heel anders is: de gestegen energiekosten en hoge voedselprijzen. Ondertussen zijn ondernemers blijvend op zoek naar goed personeel, die bovendien een hoger salaris krijgen.

Het personeelstekort speelde mee bij de keuze van Kaagman en Kortekaas om alleen kerstavond diner te serveren: “Je team is nu extra waardevol en je kunt het ook niet permitteren om iemand kwijt te raken. Dan is het wel fijn als je iemand vrij kan geven met kerst.” Ook bij Taiko wordt het personeel meer rust gegund. Van Coevorden: “In 2018, 2019 was het heel normaal om gedurende de feestdagen door te werken. Nu moet je echt rekening houden met het personeel.”

En wat merken de gasten op hun bord van de hogere prijzen? In aanloop naar de kerstdagen is er traditioneel gezien meer vraag naar luxeproducten, zoals coquilles of zalm, die vaak niet uit Nederland komen. Kortekaas: “Daar wagen we ons dan ook niet aan.” Bij Kaagman & Kortekaas vertaalt dat zich in lokale, seizoensgebonden producten en een prominente rol op het menu voor groenten.

Het toverwoord is aanpassingsvermogen, zeggen de chefs, en corona is daar een uitstekende leerschool voor geweest. “Aanpassen is de afgelopen drie jaar routine geworden,” zegt Bijdendijk. “Het is een soort Groundhog Day,” zegt Coevorden glimlachend.

Speciale bewaartechniek

Ook Luc Kusters’ restaurant Bolenius is niet immuun voor de huidige situatie. In zijn restaurant op de Zuidas is het kerstmenu 10 euro duurder. Dankzij een gunstig energiecontract en een duurzaam pand is dat niet meer geworden. Ook hier wordt uitgebreid gekookt met groenten, uit eigen stadsmoestuin. De spruiten en boerenkool voor op het kerstmenu groeien nu nog gewoon tussen de Zuidastorens.

Daarnaast wordt er gekookt met zuurkool, knolselderij en Amsterdamse uien. “Nederlandse producten die allemaal volop verkrijgbaar zijn.” Doordat ze niet van ver komen, blijven de kosten ook relatief laag. “De groenten zijn inflatiebestendig,” vat Kusters het samen.

Dat geldt in het bijzonder voor de knolselderij waarmee het signatuurgerecht van het kerstmenu wordt gemaakt. Om te zorgen dat de knol de hele winter voorhanden is, hanteren ze bij Bolenius een speciale bewaartechniek: op oud-Hollandse wijze begraven in de koude aarde.

Logischer nadenken

Wat Kusters betreft, dwingen de huidige omstandigheden restaurants om de langverwachte transitie naar duurzaamheid en het gebruik van lokale seizoensproducten te maken: “Het is natuurlijk niet leuk dat mensen het zwaar hebben, maar als dit ertoe leidt dat mensen logischer gaan nadenken over het menu, juich ik dat toe.”

Taiko volgt die trend ook, ook al heeft het restaurant een Aziatische menukaart. “De smaken komen van ver, de producten niet,” zegt Coevorden. Veel uitheemse ingrediënten worden tegenwoordig in Nederland geproduceerd. “Onze hamachi wordt gekweekt in Zeeland.” Net als de gember, overigens. “Die wordt de laatste jaren alleen maar beter.”