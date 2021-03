‘Eindelijk: weer dansen, juichen én flirten in de Ziggo Dome’

Beeld ANP

Hij is er schor van. Sam Feldt heeft net set van een uur gedraaid op het podium van de Ziggo Dome. Voor zich 1350 danceliefhebbers, allen in voor een feestje. Normaal gesproken bijna een routineklus voor de deejay die draaide van Miami tot Manilla. Maar nu voelde Feldt (Sammy Renders, 27) zich aanvankelijk ‘roestig’ achter zijn draaitafel, zegt hij.

“De techniek van het draaien verleer je natuurlijk niet, maat het gaat om de flow. Voor corona deed ik 150 optredens per jaar, dan pak je het zonder na te denken op. Nu moest ik er echt even inkomen. Maar dankzij de energie van het publiek duurde dat niet lang. Ze gingen meteen los.”

Dat laatste is eigenlijk al het geval zodra het zaallicht zaterdagmiddag om drie uur uitgaat. De dance-editie van de reeks van acht Fieldlab-testevenementen is begonnen, het eerste met een publiek dat zich zonder moeite dicht tegen elkaar kan bewegen. Althans: in de verschillende, afgescheiden vakken op de vloer.

In het vak met de meest losse regelgeving staan 250 personen in een ruimte die bemeten is op drie bezoekers op een vierkante meter. En wat is dan het gevolg als die mensen na een jaar pandemisch thuiszitten een deejay voor zich zien die een feestelijke beat instart? Dan draait, danst en joelt het hele vak na een paar minuten van onwennigheid volledig door elkaar aan. Mondkapjes, in deze kunstmatige setting wel voorgeschreven’, verdwijnen al snel van de gezichten. Hoe kun je anders ook meezingen, drinken van je biertje of weer een ouderwets flirten?

Gedrag

Het is een van de bevindingen die Andreas Voss, hoogleraar infectiepreventie aan de Radhoud Universiteit in Nijmegen en tevens lid van het outbreak management team, alvast kan noteren. Want, voor de duidelijkheid, vanmiddag wordt niet de besmettelijkheid van dancefans getest, maar hun gedrag. Het gaat om hun reactie op verschillende soort maatregelen tijdens een feest.

Met een sensor die alle bezoekers bij zich dragen wordt (Voss: ‘Elke seconde!’) gemeten hoe zij zich door hun vak bewegen, met hoeveel anderen ze in nabij contact komen en hoe lang die momenten duren. Voss: “Hoe vaak is er tijdens een heel evenement sprake van hoogrisicocontact, waarbij twee mensen zich langer dan 15 minuten binnen anderhalve meter van elkaar bevinden? Dat is voor ons erg interessant om te weten.”

In combinatie met andere elementen, zoals de vandaag voor iedereen verplichte - maximaal 48 uur oude - negatieve PCR-test, het verplichten van een zitplek of het vergroten van de onderlinge afstand, moet zo een mix van maatregelen samen te stellen zijn die op maat is gesneden voor elk evenement in verschillende stadia van de pandemie.

Tegelijk zijn er onderzoeken naar de invloed van de mensenmassa op de luchtkwaliteit en het gedrag van de bezoekers voor ze hun plek in de arena bereiken. “We zoeken een model om evenementen zo snel mogelijk weer op te starten,” aldus Voss.

‘Dit was een echt feest’

De bezoekers van vanmiddag zijn dus feestgangers en proefpersonen ineen. Een dubbelrol die gelukkig weinig extra energie kost, zo blijkt in het grote middenvak waar de bezoekers geplaceerde staanplaatsen hebben. Blijft het publiek aanvankelijk nog redelijk in de buurt van de met een grote stip op de arenavloer aangeduide geserveerde plek, naarmate de pretbeats van het Maastrichtse duo Lucas & Steve door de Ziggo Dome rollen, schuift de massa ook hier in elkaar.

Dansende bezoekers tijdens een optreden van Sunnery James & Ryan Marciano in de Ziggo Dome. Beeld ANP

Ver van haar eigen stip (‘Bijna geen doen als je wil dansen.’) staat Natasja de Rooij (29) uit Utrecht tegen de afrastering geleund. In pre-lockdowntijden was ze met haar vriend Stefan frequent bezoeker van hardstyle festivals, maar de kans om deze middag te feesten op wat toegankelijker muziek wilde ze niet missen. “Even eruit na al dat thuis zitten,’’ zegt ze. “Hartstikke leuk. En we doen ook nog iets goeds. Stefan en ik zouden afgelopen zomer eigenlijk trouwen. Misschien kan het op deze manier deze zomer nog.”

Ook deejay Sam Feldt hoopt dat deze middag het begin is van meer. “Dit was een echt feest, voelde niet als een experiment. Zonder op de resultaten vooruit te lopen: hier ligt toch de toekomst? Dankzij het vooraf testen voelde zelfs mijn moeder zich hier vandaag veilig.”

En na deze ervaring wil Feldt ‘het liefst volgend weekend weer’. “Ik heb dit soort dingen zo ontzettend gemist. En merkte meteen dat voor het publiek hetzelfde gold. Daarom wilde ik alles geven en heb ik staan roepen tot mijn stem er bijna aanging.”