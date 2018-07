Eindelijk uitsluitsel: Landjuweel gaat door

De Gemeente Amsterdam en de Omgevingsdienst hadden eerder negatief advies gegeven over de omgevingsvergunning. Vandaag is daar nogmaals over vergaderd. "Dit was onze laatste kans," zegt projectleider Matthijs Rietveld van Landjuweel.



Gedoogd

"We zijn wel verzekerd, maar ik weet niet of we ook iets vergoed krijgen als de gemeente een negatief advies geeft. Mensen hebben al tickets." Maandagmiddag kregen de organisatoren te horen dat ze door kunnen gaan met opbouwen en dat hun festival woensdag van start kan gaan.