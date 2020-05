Eindelijk op bezoek in het verpleeghuis: ‘Ik had al tranen in de gang’

Annelies Stronkhorst (links) op bezoek bij haar moeder in Zonnehuis De Luwte in Amstelveen. Beeld Privéfoto

Bij de hoofdingang staan twee stippen op de grond. De boodschap om anderhalve meter afstand te houden, is meteen duidelijk. Verpleegkundige Milou de Jong (31) staat bij de deur en neemt bij iedere bezoeker een waslijst aan vragen door, meet de temperatuur van de bezoeker en geeft de instructie om de handen met antibacteriële gel te wassen.

De bezoekers krijgen een plattegrond met de af te leggen looproute en degenen die naar de afdeling geriatrie gaan, moeten een FFP2-mondkapje op. “Op de afdeling geriatrie lopen de bezoekers door de huiskamer waar ook andere bewoners zijn,” verklaart De Jong.

Het verpleeghuis De Luwte heeft 106 bewoners: 58 op drie somatische afdelingen en 48 dementerenden op de acht groepswoningen. De Luwte heeft zichzelf aangemeld voor de proef. “Wij willen graag een bijdrage leveren aan het mogelijk maken van een bezoekersregeling. Daarnaast zien we onze bewoners graag gelukkig,” zegt regiomanager Willemijn Wittkämper (58).

Coronavrij

Een van de voorwaarden om mee te doen aan de proef was dat het verpleeghuis coronavrij moest zijn. Wittkämper: “We hadden in het begin op een groepswoning enkele dementerende bewoners met corona. We zijn toen vroeg begonnen met het testen van medewerkers. Sindsdien zijn we coronavrij.”

Een bewoner mag van de overheid een keer per week een vaste bezoeker ontvangen. Het verpleeghuis heeft het protocol zelf bedacht. Bezoekers moesten volgens een vaste route lopen en bij aankomst de ene lift instappen en bij vertrek een andere lift nemen. Al na de eerste dag werd besloten hiervan af te stappen.

Verpleegkundige Milou de Jong geeft bezoekers van Zonnehuis De Luwte in Amstelveen instructies en meet de temperatuur. Beeld Dingena Mol

De Jong: “Het bleek niet te werken. Bezoekers liepen daardoor langer over de gang. We besloten dat iedere bezoeker steeds de dichtstbijzijnde lift moet gebruiken om naar de kamer van hun ouder of partner te komen. We willen namelijk dat zo min mogelijk mensen elkaar tegenkomen.” Ook werd na enkele dagen proefdraaien geadviseerd dat bezoekers beter de trap kunnen nemen.

Daarnaast zijn de bezoektijden aangepast. Het bezoek duurde aanvankelijk een uur en vond overdag op de weekdagen plaats. De Jong: “We hoorden van familie van dementerende bewoners dat een uur eigenlijk te lang is. Nu kunnen ze van tevoren aangeven of ze een uur of half uur willen blijven. We hebben nu tips bedacht hoe familieleden hun tijd kunnen besteden.”

Het verpleeghuis wil de bezoekregeling binnenkort uitbreiden naar de avond en het weekend omdat niet iedereen overdag op bezoek blijkt te kunnen komen.

Neerslachtig

Het verpleeghuis moest per 20 maart de deuren sluiten en zag wat dit deed met de bewoners. “Ze vonden het heel vervelend dat er geen bezoek kwam. Sommigen werden neerslachtig of verdrietig en stil,” zegt De Jong.

De Luwte organiseerde wel activiteiten als videobellen en Facetimen en liet een hoogwerker langskomen. Maar dat gaf soms onrust omdat bewoners niet begrepen waarom de familie op een hoogwerker stond. “Ook gaven we bewoonsters extra aandacht door hun haar te föhnen en ze weer even een dametje te maken,” zegt De Jong.

Maar dergelijke maatregelen wogen niet op tegen de huidige bezoekregeling. Negentig procent van de bewoners van De Luwte heeft deze week inmiddels bezoek ontvangen. En het werkt. Na de eerste week van deze proef zien de medewerkers de bewoners opfleuren. “Het doet onze bewoners goed. Ze zijn heel blij. Je ziet ze stralen,” zegt De Jong.

Als de bezoekregeling in de praktijk goed werkt, kan per 25 mei in meer verpleeghuislocaties beperkt bezoek plaatsvinden. Dit wordt op 19 mei door het kabinet besloten.

Annelies Stronkhorst: ‘Al op de gang tranen in mijn ogen’ Annelies Stronkhorst (58) heeft vrijdag haar 92-jarige moeder bezocht die nu vijf maanden op de afdeling voor dementerenden in De Luwte woont. Het was voor beiden een emotioneel bezoek. “Het was heel moeilijk voor mijn moeder dat ze de afgelopen maanden geen bezoek kon ontvangen. Ze heeft kortgeleden haar man verloren en raakte door de overgang naar het verpleeghuis ook haar eigen woning kwijt. Dubbel verlies. We hadden de afgelopen maanden wel zwaaimomenten vanachter het glas. ‘Kom toch naar boven. Wat doe je moeilijk,’ riep ze. Ze begreep het niet. En dat doet zo’n zeer. Ik was zo blij dat ik haar nu weer mocht bezoeken. Al op de gang in het verpleeghuis liep ik met tranen in mijn ogen naar haar kamer, met de looproute in mijn hand en een mondkapje voor. Ik was zo ontroerd. Toen ik haar kamer binnenliep, moest mijn moeder huilen. We mogen elkaar niet knuffelen hoor, zei ik meteen. Het is een naar virus. Ze begreep het wel, maar dat zakte na een tijdje weer weg. Die anderhalve meter is lastig. Ze wil altijd mijn handen vasthouden maar dat kon nu niet. Dat uur vloog om. We hadden zoveel te bepraten. Natuurlijk moest ik dat mondkapje de hele tijd ophouden. Mijn moeder zei steeds: ‘Doe dat ding toch af, kind.’ Aan het einde van het bezoek zei ze: ‘Ik ben zo dankbaar dat ik je gezien heb. Hoe dan ook, zonder of met mondkapje.’”