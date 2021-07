Eindelijk kan de Japanse bladvlo aan de slag: zijn oude vijand de Japanse duizendknoop bestrijden

Het bijzondere van de Japanse bladvlo is dat die zich voor zijn voedsel uitsluitend richt op de duizendknoop. Beeld Jakob van Vliet

Dat was dit voorjaar even schrikken voor de Japanse duizendknoop aan het Piet Kranenbergpad in Zuid. In plaats van de draad weer op te pakken en ongehinderd verder te woekeren, bleek de plant nu gezelschap te hebben gekregen van een oude tegenstander in de gedaante van de Japanse bladvlo, overgekomen uit het verre Azië om in opdracht van de gemeente Amsterdam de oprukkende duizendknoop een halt toe te roepen.

En de soort heeft zijn eerste winter in Nederland goed doorstaan, vertelt projectleider Suzanne Lommen over de insecten die vorig jaar oktober met speciale toestemming van het ministerie op drie plaatsen in het land werden uitgezet. “De bladvlooien komen uit een streek in Japan met een vergelijkbaar klimaat, maar het was toch even spannend of ze hun eerste winterrust op vreemd terrein goed konden doorstaan. We komen ze nu in grote aantallen tegen.”

Na de succesvolle landing aan het Kranenbergpad is het nu tijd voor het vervolg van de kolonisatie van de groenstrook. Het team van de Leidse onderzoeker Lommen heeft deze week opnieuw tienduizend vlooien losgelaten, en zal dat later in de zomer nog eens herhalen. Aan voedsel geen gebrek voor de insecten, want de duizendknoop die in de winter boven de grond afsterft, staat nu alweer metershoog stoer te doen.

Heldere instructie

Het bijzondere van de Japanse bladvlo is dat die zich voor zijn voedsel uitsluitend richt op de duizendknoop. Hij heeft daarbij een voorkeur voor de jonge scheuten. Met zijn zuigsnuit prikt hij zich vast aan het blad om zich te voeden met de sapstroom. Lommen: “De volwassen bladeren zijn geen doen voor hem, maar de jonge scheuten raken uitgeput. Op die manier kan een ongebreidelde groei van de duizendknoop worden afgeremd.”

Daarvoor zijn wel heel veel bladvlooien nodig. Vandaar dat de insecten nu worden uitgezet met de heldere instructie heen te gaan en zich te vermenigvuldigen. Om de natuur een handje te helpen, worden ook kant-en-klare koppeltjes in de groenstrook geplant. Op een meegenomen plant uit de kas laat Lommen in een bladnerf een spoor van witte eitjes zien. “In de kas leggen vrouwtjes wel twintig tot dertig eitjes per dag. Dat zal in de buitenlucht iets minder zijn.”

Terwijl de bladvlooien zich voortplanten, blijft ook de duizendknoop doorgroeien. Niet alleen aan het Kranenbergpad, maar op heel veel plekken in de stad. Bij elkaar zo’n twintig voetbalvelden vol. De gemeente heeft acht miljoen euro gestoken in de bestrijding van de plant die dwars door funderingen en kademuren groeit. De Japanse bladvlo kan daar hopelijk een bijdrage aan leveren, maar, zegt Lommen, dat is een zaak van lange adem. “Zeker vijf tot tien jaar.”

Elektrocuteren

Gelukkig komt niet al het werk op de schouders van de bladvlo terecht. Elders in de stad zijn proeven gaande met verhitting van de grond en de bestrijding van de duizendknoop door middel van elektrocutie. Er is een werkbrigade actief die de planten handmatig uitgraaft en in sommige parken hebben zich inmiddels ook vrijwilligers gemeld om hetzelfde te doen. Dat uitgraven is van belang, want uit een piepklein stukje wortel kan weer een grote nieuwe plant groeien.

Het is nog steeds een zoektocht, vertelt Jaike Bijleveld die voor de gemeente de bestrijding van de duizendknoop coördineert. “Maar dankzij deze experimenten krijgen we wel steeds beter in de smiezen wat wel en niet werkt.” Onderdeel van de aanpak is een internetcursus voor professionals en burgers over het herkennen van de plant en het op een goede manier verwijderen ervan. De cursus komt na de zomer beschikbaar.