Eindelijk erkenning voor Amsterdams nachtleven: ‘Levend cultureel erfgoed’

Van clubs tot cafés en bars: de Amsterdamse nachtcultuur levert de stad jaarlijks 63 miljoen euro op, zo blijkt uit onderzoek van Atlas Research. Het onderzoeksbureau onderzocht in opdracht van de gemeente voor het eerst de waarde van de Amsterdamse nacht.

De stad telt meer dan vijfhonderd nachtlocaties, waarvan 131 met een culturele programmering, die goed zijn voor ruim vijfduizend banen. Naar schatting komen jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers, Nederlanders en buitenlandse toeristen, naar Amsterdam voor de clubs, feesten en festivals. Zij geven tijdens hun verblijf zo’n 1,25 miljard euro uit, wat de stad jaarlijks een welvaartswinst van 63 miljoen euro oplevert. Dat is nog afgezien van de inkomsten uit bijvoorbeeld de toeristenbelasting.

Maar door de groei van de stad staat die nachtcultuur onder druk: clubs bezwijken onder de hoge huren en de ruimte voor danslocaties slinkt. De afgelopen jaren sloten onder meer Sugar Factory, Claire en De School hun deuren en ook de tijdelijke contracten van Garage Noord en De Marktkantine lopen binnenkort af.

Nachtvisie

Om te voorkomen dat nog meer van dit ‘unieke’ onderdeel uit Amsterdam verdwijnt, presenteert de gemeente woensdag voor het eerst een visie op de nachtcultuur. Daarmee benadrukt het college het ‘enorme belang’ voor de stad en geeft daarmee de erkenning waar de sector al jaren op wachtte.

“De nachtcultuur voegt meer toe aan Amsterdam dan de meeste mensen denken,” zegt verantwoordelijk wethouder Touria Meliani (Cultuur) toe. “Het voegt de liefde toe aan deze stad. Het zorgt voor ontmoetingen, nieuwe kunstvormen. Voor de kunstensector in al haar facetten vormt de nachtcultuur een belangrijk deel van de humuslaag: een plek voor inspiratie, kruisbestuiving en onmisbaar in de ontwikkeling van talent.”

De nachtnota, gebaseerd op vele gesprekken met mensen uit de branche, is de eerste stap richting het ontwikkelen van gemeentelijk beleid. Er komt een Team Nachtcultuur, waar nieuwkomers en gevestigde ondernemers terecht kunnen voor vragen over beleid. De hoge drempel voor nieuwe initiatieven door een wirwar aan regels en onduidelijkheid over verschillende loketten voor vergunningen, is een veelgehoorde klacht binnen de sector. Die moet hiermee worden verlaagd.

Openingstijden

Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid voor meer 24-uursvergunningen, waarmee clubs het klokje rond kunnen programmeren en wat in de praktijk vooral de mogelijkheid tot ruimere openingstijden betekent. Dat maakt een clubavond voor bezoekers aantrekkelijker.

Concrete maatregelen voor bescherming van ruimte voor de nachtcultuur blijven vooralsnog uit, maar wethouder Meliani onderstreept ook dat probleem. “Er is inderdaad behoefte aan zowel tijdelijke als permanentere locaties. Het is daarom belangrijk dat er bij elke vierkante meter die wordt bebouwd, rekening wordt gehouden met ruimte voor cultuur, zoals de nacht.”

De oplossing is nog abstract, erkent Meliani, die het grote vraagstuk van de nachtcultuur verder gaat uitwerken. “Net als de andere thema’s die we aanstippen, zoals diversiteit, inclusie en betaalbaarheid. Hoe zorgen we ervoor dat er genoeg verschillende clubs zijn voor iedereen? Dat mensen niet worden uitgesloten en dat bezoekers zich veilig voelen? Deze visie is het startsein voor het beschermen en ontwikkelen van onze unieke nachtcultuur. Een vrije stad heeft die nodig.”