Eindelijk een meevaller voor de Coolste Baan

In het Olympisch Stadion duimen ze nog voor het weer

Van een Svenpiek, dan wel een Sjinkiedip heeft hij de afgelopen week niet veel gemerkt. "Dat ze Kramer zien schaatsen en denken: dat ga ik nu ook doen? Nee. Maar ik zie meer kinderen dan vier jaar geleden toen we dit voor het eerst derden."



Vergelijkingsmateriaal heeft niet echt, daarvoor was het in 2014 toch net anders. "Toen waren de Spelen voor ons een leuke bijkomstigheid. Maar ik weet van de Nederlandse kunstijsbanen waar we mee samenwerken dat ze elk Olympisch winterjaar weer meer schaatsers langs krijgen."



Het maakt hem ook niet veel uit waarom mensen naar het stadion komen, ook al is dat vanwege die andere Nederlandse topsport: zegeltjes sparen. "Wij willen mensen aan het schaatsen krijgen die niet makkelijk naar een ijsbaan gaan. Dan moet je iets anders bieden."



Toch trekt de schrikkelbaan vanwege de Spelen meer bezoekers dan de 108.000 van vier jaar geleden. Hermens rekent op 130.000 bezoekers dit jaar, ondanks die valse start vanwege het weer. "Maar we liggen er nu ook wat langer."



Einde met een knal

In het Olympisch Stadion duimen ze nog voor het weer. Nog twee weken en dan moet in vier dagen worden weggehaald wat in vier weken is opgebouwd. De baan eindigt met een knal.



"We begonnen in 2012 met het idee voor een Nederlands Kampioenschap. Nu hebben we het WK in een Olympisch Jaar." Ook in de animo voor dat WK-weekend mag nog wel wat Olympisch vuur. "Mensen wachten toch nog even af."