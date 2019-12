Einde verhaal voor de fietstaxi? ‘Overlast went nooit’

Het lijkt erop dat vanaf 1 april 2020 de meeste fietstaxi’s verleden tijd zullen zijn. De gemeenteraad buigt zich deze week over het voorstel om alternatief personenvervoer te verbieden.

Sinds 2008 wordt het aanbod van fietstaxi’s al gereguleerd. Chauffeurs moeten een vergunning hebben om op de openbare weg hun fietstaxi aan te bieden. Het college van b. en w. heeft nu voorgesteld geen nieuwe vergunningen meer te verlenen voor alternatief personenvervoer. Daar vallen niet alleen fietstaxi’s onder, maar ook paardenkoetsen en tuktuks.



De gemeente heeft de maatregel voorgesteld in het kader van het programma Stad in Balans. Zo hoopt ze te komen tot ‘een evenwicht tussen leefbaarheid en gastvrijheid’, aldus een woordvoerder van wethouder Sharon Dijksma (Verkeer en Vervoer).

Dennis Boutkan, raadslid voor de PvdA: “In stadsdeel Centrum is het soms schipperen met de openbare ruimte. En fietstaxi’s nemen nu eenmaal veel plaats in.” Ook ziet hij dat fietstaxi’s vooral veel worden gebruikt door dagjesmensen en toeristen. “Slechts één procent van de Amsterdammers heeft weleens in een fietstaxi gezeten. De rest gaat uit een impuls met de fietstaxi. Dat is dus bedrijfsmatig pretvervoer.”

De vervoerders, die zich hebben verenigd in de Fietstaxibond, zijn niet blij. Voorman Marius de Pijper vindt de voorgestelde maatregel symboolpolitiek. “Het toerisme gaat niet afnemen zonder fietstaxi’s,” stelt hij. “Hoeveel inwoners van Chicago, Tokio of São Paulo kiezen nu werkelijk Amsterdam als vakantiebestemming om in een fietstaxi te zitten?”

Ook met de term pretvervoer heeft hij problemen. “Ons doel is mensen vervoeren. Het is natuurlijk mogelijk dat mensen daarbij pret ervaren.”

‘Overlast went nooit’

In april en mei heeft het voorstel ter inzage gelegen. Zo’n 65 procent van de ruim 500 burgers die reageerden, was positief. De Pijper denkt dat dat vooral inwoners van de binnenstad zijn. “Maar dat is maar een klein percentage van de Amsterdamse bevolking,” zegt hij. Boutkan is het daar niet mee eens: “In stadsdeel Centrum wonen 80.000 mensen. Zij zijn misschien wel gewend aan drukte, maar niet aan overlast. Overlast went nooit.”

Donderdag buigt de gemeenteraad zich over het voorstel. De kans lijkt groot dat het wordt aangenomen. De Fietstaxibond overweegt in dat geval juridische stappen. “We gaan dan aan de rechter voorleggen dat we het beleid van Amsterdam onrechtvaardig vinden,” zegt De Pijper. “Voor zelfstandige chauffeurs is een fietstaxi een grote investering.”

Impuls

De gemeenteraad is zich daarvan bewust. Boutkan: “Ik sluit mijn ogen daar niet voor. Ik heb de gemeente dan ook gevraagd taxichauffeurs te helpen zoeken naar ander werk.” Als voorbeeld noemt hij distributievervoer per fiets.

De vergunningen die nog lopen, eindigen op 1 april 2020. Overigens verdwijnt de fietstaxi dan niet volledig uit het straatbeeld. Het blijft toegestaan om met de fietstaxi op bestelling – via een website of per telefoon – mensen te vervoeren. De gemeente is niet van plan dat te verbieden. “Omdat de fietstaxi zo vaak wordt gebruikt uit een impuls, denken wij niet dat veel mensen er eentje zullen bestellen.”

En als dat wel zo blijkt te zijn? “Dan kijken we op dat moment weer of dat leidt tot overlast.”