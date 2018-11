Einde van raamprostitutie op de Wallen een stap dichterbij

1. Gaat Amsterdam na de letters I amsterdam ook de Wallen om zeep brengen?

Niet direct, maar duidelijk is wel dat Amsterdam op een of andere manier gaat ingrijpen in een van de beroemdste pros­titutie­buurten ter wereld. Al enige tijd is een maatschappelijk en politiek debat gaande over de situatie in de historische binnenstad, die uit de hand loopt.



Drommen toeristen veroorzaken opstoppingen voor de ramen. De overlast is groot en het verbod om foto's van de dames te maken wordt massaal genegeerd.