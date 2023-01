Einde Sweelinck College: een multiculturele school met extra aandacht voor kinderen

In hoogtijdagen zaten er op het Sweelinck meer dan 500 leerlingen. De school is altijd geprezen om haar kleinschaligheid, maar nu er nog 354 kinderen op de school zitten, is het klaar. Beeld © 2006 Elmer van der Marel

‘Let op wat iedereen kan horen en pas dan komt het hier toevallig tevoorschijn een nieuwe klank.’ De dichtregel van dichter K. Schippers staat in gouden letters op de gevel van het Sweelinck College, dat grenst aan het Museumplein. De tekst past de school – achteraf gezien – perfect: nu het schoolbestuur heeft besloten dat de school moet sluiten, wordt zienderogen duidelijk wat de school die in 2024 dichtgaat, voor kinderen in de stad betekent.

Leerlingen die van andere scholen worden gestuurd of er ‘gewoon’ niet tussenkomen omdat ze geen uitblinkende cijferlijst hebben en/of gedragsproblemen, zijn wél welkom op het Sweelinck College. De school verwelkomt jaarlijks meer dan vijftig zogenoemde zijinstromers. Een docent die bijna tien jaar op de school werkt, zegt dat de school gespecialiseerd is in leerlingen die ‘extra aandacht nodig hebben.’

Pijnlijk

“We zijn gespecialiseerd in die doelgroep. We hebben leerlingen die uit huis zijn gezet, een moeilijke thuissituatie hebben of op andere scholen geen succeservaring hebben. Onze docenten bijten zich vast en zorgen dat deze leerlingen met een diploma van school gaan. Het is pijnlijk dat deze doelgroep straks geen school meer heeft.”

Deze docent wil net als andere leerkrachten die hun verhaal willen doen, niet met zijn naam in de krant. De reden: “Als je midden in een jaar bekend maakt een school te sluiten, dan weet ik niet waar je als bestuur nog meer toe in staat bent.”

Creatieve school

Wat nu het Sweelinck College heet, begon ooit in 1910 als Christelijke HBS-B. Het schoolgebouw in de Moreelsestraat en de gymlokalen en conciërgewoning in de Gabriel Metsustraat moesten toen nog afgebouwd worden. Met 41 leerlingen, 2 klassen en 6 docenten gingen in september 1910 in een noodlokaal de eerste lessen van start.

In 2013 wordt het monumentale schoolgebouw dat naast het Sweelinck leegstond, verbouwd en erbij gevoegd. De glas-in-loodramen en karakteristieke kenmerken blijven behouden. In brochuretaal: Het is in ‘oude glorie hersteld.’

Kunstkarakter

De school, vernoemd naar componist Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) groeide uit tot een multiculturele school in het chique Zuid. Niet alleen de leerlingenpopulatie is er gemêleerd, ook de docentengroep is dat. “Leerlingen hebben hier representatieve voorbeelden,” zegt een docent.

Lang wist de schoolleiding van de creatieve school die lang alleen mavoërs onderdag gaf, wat de stad nodig had. In 2016, een periode waarin kinderen steeds vaker havoadvies of hoger kregen, speelde de school in op de groeiende behoefte naar meer havoplekken in de stad. Wel wil de school haar kunstkarakter behouden: havisten kunnen slechts voor twee van de vier vakprofielen kiezen: Economie & Maatschappij en Cultuur & Maatschappij. Beta-profielen worden niet aangeboden.

Hoogtijdagen

Het ging goed met de school. Leerlingen van het Sweelinck College wonnen een KidsWise Award voor hun campagneplan om kinderrechten onder de aandacht te brengen. In hoogtijdagen zaten er op het Sweelinck meer dan 500 leerlingen. De school is altijd geprezen om haar kleinschaligheid, maar nu er nog 354 kinderen op de school zitten, is het klaar.

Te weinig aanmeldingen en onvoldoende resultaten hebben tot het besluit geleid om Het Sweelinck College per augustus 2024 te sluiten. Barbara Dijkgraaf, voorzitter van schoolbestuur Zaam, waar het Sweelinck onder valt, zegt dat de school ‘onvoldoende geprofileerd is en daardoor onvoldoende aantrekkingskracht heeft voor leerlingen’.

Ouders, leerkrachten en leerlingen hekelen alles rondom de sluiting: de onduidelijkheid, het abrupte besluit en de volgens hen oneerlijke gang van zaken. “De examenresultaten vallen inderdaad tegen. In plaats van kinderen en docenten te helpen, trekt het bestuur de stekker eruit. Dit is geen winkel die je failliet kan verklaren, dit zijn pubers, kwetsbare Amsterdammers,” zegt de docent. “Het bestuur ziet dat drie scholen elkaar kapot concurreren en kiest ervoor om de scholen die het op papier het beste doen te behouden.”

Ivoren toren

De docent doelt op het samengaan van twee middelbare scholen in de buurt. Het Zuiderlicht College en het Gerrit van der Veen College zitten eveneens in stadsdeel Zuid. Twee jaar geleden werd er voor het eerst gesproken over het samenbrengen van de drie scholen, maar recentelijk is besloten dat alleen Zuiderlicht en Gerrit van der Veen samen een nieuwe school gaan vormen: Creatief College Amsterdam (werktitel). Die nieuwe school komt in het pand waar het Sweelinck uit moet.

Onbegrijpelijk, verdrietig, ‘een besluit vanuit een ivoren toren’, het zijn allemaal termen die gebruikt zijn door ouders, leraren en leerlingen nadat de sluiting bekend werd. Docenten gaan samen kijken wat ze kunnen doen om de sluiting tegen te houden.

Lol

Ouders zijn woensdag een petitie gestart: ‘Het Sweelinck College moet open blijven’. Want, vinden de ouders, ‘het Sweelinck College is uniek in zijn soort. Het is een multiculturele school die je nergens anders vindt in Amsterdam-Zuid. Het is de school waar Badr uit Oost en Daan uit Zuid de grootste lol met elkaar hebben, en samen optrekken om hun diploma te halen.’