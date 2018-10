Einde dreigt voor Tolhuistuin na vertrek culturele bedrijven

Het doorvoeren van een kostprijsdekkend vastgoedbeleid prevaleert boven het voeren van een cultureel beleid

De Amsterdamse Kunstraad ondersteunt de Tolhuistuin en heeft eind september een brief geschreven aan wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken). 'Als deze artistiek en maatschappelijk interessante instellingen het veld moeten ruimen voor een commerciëler aanbod op die plek, heft de gemeente het huidige cultuurhuis in feite op. Dit betekent dat het doorvoeren van een kostprijsdekkend vastgoedbeleid prevaleert boven het voeren van een cultureel beleid,' aldus de Kunstraad.



Vanaf de Tolhuisweg is tussen het Poortgebouw, de Prikklokpoort en Villa Abspoel de oprukkende stad in Noord te zien. "Mensen willen deze grond. Het is het lobbywerk van buitenlandse investeerders. Amsterdam valt ten prooi aan de machtswerking."



"Jonge gezinnen en kunstenaars moeten wijken. Pijnlijk is dat het geld regeert in een linkse stad als Amsterdam," reageert Lucas De Man, artistiek leider van de Stichting Nieuwe Helden, die in het Poortgebouw werkt. Ook Stichting Nieuwe Helden zoekt een nieuw onderkomen.



Niet achteraf

"Maar eerst vechten we terug. We laten ons niet zomaar verdringen. De stad wordt er armer van als creatief talent vertrekt, zeker in Noord. Het zou van politieke moed getuigen om het terrein niet weg te doen."



Voor de hiphopschool Solid Ground Movement, die met prachtige dansstudio's in het Paviljoen huist, is dat niet anders. "Juist op deze plek kunnen we verschillende culturele groepen met elkaar verbinden. De kinderen uit Noord zien dat ze op een belangrijke plek zitten, midden in de stad en niet in een achteraf buurthuis of in Banne 2," zegt Bryan Druiventak, een van de oprichters van de hiphopschool.



De school betaalt nu 3200 euro aan huur per maand. Een verdubbeling van de huur betekent het einde van de school op deze plek.



"We hebben al een contact in Zuid. Dat wil ons best hebben, maar daar hebben ze al zoveel cultureel aanbod."