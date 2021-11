Einde aan opvang vluchtelingen op Marineterrein

Vluchtelingen op het Marineterrein. Beeld ANP

De afgelopen maanden raakte het ene na het andere asielzoekerscentrum in Nederland vol. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) deed daarom bij gemeenten een oproep voor tijdelijke noodopvang. Verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink (Vluchtelingen en Ongedocumenteerden) zei meermaals het vanzelfsprekend te vinden dat Amsterdam helpt bij de opvang.

In Amsterdam werd daarom tot tweemaal toe het Marineterrein opengesteld. In zowel augustus als oktober verbleven hier drie- tot vierhonderd asielzoekers en statushouders. Het COA bevestigt dat zij inmiddels vertrokken zijn naar andere opvanglocaties in Nederland.

Stayokay

De gemeente heeft besloten dat de andere locaties wel langer openblijven voor tijdelijke opvang. In de Stayokay aan de Kloveniersburgwal verblijven sinds september negentig statushouders. Deze groep wacht op een sociale huurwoning, maar dat duurt vaak langer dan de wettelijke termijn wegens het gebrek aan huizen.

Besloten is dat het hostel – dat nu niet in gebruik is voor toeristen – drie maanden langer openblijft met mogelijkheid tot verlenging van nog eens drie maanden. Hostelmanager Gert-Jan Bonten zegt dat de verlenging al in de lijn der verwachtingen lag en dat de opvang voorspoedig verloopt. “We krijgen geen klachten van de buurt. Tot nu toe gaat alles naar wens.”

De opvang in de Derkinderenstraat in Nieuw-West wordt ook verlengd. De tachtig asielzoekers en statushouders zullen hier tot 15 november verblijven.

Zaandam

Met name het asielzoekerscentrum in Ter Apel had de afgelopen weken te kampen met een grote drukte. Het azc daar is het enige aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Nederland. Steevast kwamen er meer mensen aan dan de locatie aankon. Asielzoekers moesten als gevolg daarvan nachtenlang op veldbedden en stoelen slapen.

De druk op de noodopvang nam de afgelopen week af nu er steeds meer plek in andere gemeenten wordt gecreëerd. Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) maakte vorige week nog vijfhonderd opvangplekken voor asielzoekers vrij in Almere en Gorinchem. In Zaandam worden vanaf maandag vierhonderd asielzoekers opgevangen in een voormalige hotelboot, terwijl Oegstgeest ook 175 plekken heeft gecreëerd.