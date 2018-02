Einde aan onstuimige groei Airbnb Amsterdam

In december vorig jaar telde Airbnb 18.852 Amsterdamse advertenties, tegen 18.042 in januari 2017. Met name in het najaar daalde het aanbod. "Dit is waar de stad behoefte aan heeft," zegt wethouder Laurens Ivens (Wonen).



Op de andere platforms, zoals Booking en Wimdu, nam het aantal advertenties niet of nauwelijks toe, al vallen deze concurrenten in het niet bij Airbnb.



Barcelona en Berlijn

Vakantieverhuur komt het meest voor in West, daarna in Centrum, waar sprake is van een daling en in Zuid. Opvallend is dat het aanbod aan vakantieverhuur in Amsterdam groter is dan in Barcelona, Berlijn, Wenen en Madrid en slechts iets minder dan in Rome. Parijs is Europees koploper, gevolgd door Londen.



De gemiddelde prijs is in Amsterdam het hoogst van allemaal: 140 euro per woning, tegen 127 euro een jaar eerder. Londen volgt op ruime afstand: 113 euro.



