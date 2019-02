Einde aan flexwerk: Amsterdam wil meer mensen in vaste dienst

We willen een betere werkgever zijn Wethouder Touria Meliani

Het stadsbestuur spreekt zich zelfs principieel uit: 'Tegen de flexibilisering van de arbeidsmarkt.'



"Als je gelijkheid en rechtvaardigheid voor de hele stad belangrijk vindt, moet je zelf als gemeente het goede voorbeeld geven," zegt Meliani. "We willen een betere werkgever zijn." Tegelijk erkent ze dat de gemeente behoefte houdt aan een 'flexibele schil' om pieken op te vangen en om specialistische kennis tijdelijk aan te trekken. "Tuurlijk zijn er ook mensen die niet in loondienst willen."



Limiet

Maar externe deskundigen rond het bouwen van bruggen en metro's die zich als zzp'er laten inhuren zijn het probleem niet - die redden zich wel. Uitzendkrachten kunnen in de knel komen. Daarom komt Meliani ook met een limiet voor het totale ambtenarenapparaat van 10 procent uitzendpersoneel.



Die komt in de plaats van de ambitie om hooguit 15 procent uit te geven aan externe inhuur. Daaronder vallen immers ook goedbetaalde zzp'ers. Ook wil Meliani niet meer afgaan op het budget, maar op het aantal uitzendkrachten. "Dan heb je het over mensen. Want we werken hier met mensen."



Boekhouding

Het zal overigens niet meevallen om het aantal uitzendkrachten terug te dringen. Eind 2018 waren het er ruim 1750, 10,4 procent. Al jaren geeft Amsterdam rond de 19 procent van het personeelsbudget uit aan extern personeel. In 2018 is dit percentage zelfs licht gestegen.



Vooral bij sommige afdelingen is het aantal uitzendkrachten hoog opgelopen. Onder de directies Werk, Dienstverlening en Stadswerken komt het percentage rond de 20 procent uit. Toen bij de Stadsloketten het personeel onlangs protesteerde tegen het vele flexwerk bleek 20 procent uitzendkracht. Bij CCA wordt het teruggebracht naar 50 procent. Voorwaarde voor minder flexwerkers is ook dat organisaties anders worden ingericht, zodat vast personeel flexibeler gaan werken.



Meliani laat de gemeentesecretaris ook onderzoek doen naar de manier waarop flexwerkers worden opgenomen in de boekhouding. Daarin ziet zij een 'onwenselijke prikkel' waardoor managers van gemeenteafdelingen op hun begroting nu 6600 euro per jaar minder kwijt aan een uitzendkracht dan aan een vaste medewerker in dezelfde loonschaal.