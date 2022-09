Eigenzinnige solisten in een kletsnat Westerpark: Concertgebouworkest opent seizoen

Net voor aanvang van het concert kwam er een flinke bui voorbij. Beeld Dingena Mol

De redactie van Het Parool nam deze week warm afscheid van haar iconische klassieke-muziekdeskundige en vermaard scribent Erik Voermans. Die heeft een gezonde hekel aan kuchjes, knisperende snoepjes en gesmoes – zoals hij treffend beschreef. Juist nu, aan het eind van die week, was het in het Westerpark ten overstaan van het Concertgebouworkest een knisperen en roezemoezen dat de klok sloeg.

Hier en nu mocht dat. Het was de openbare seizoensouverture van het Concertgebouworkest en die behoort ‘laagdrempelig’ en ‘toegankelijk’ te zijn.

Biertjes uit sixpacks werden met de bekende sis en klik opengetrokken, kurken uit wijnflessen plopten. Een hond zat door een pad tussen de vele picknicktafels achter een bal aan, jawel, en aan de randen van het veld en in de paden was ook nog wel ruimte voor tuinstoelen, visserskrukjes en kinderwagens.

Een rat schoot overal tussendoor.

Fleecedekentjes

Vijf minuten nadat vlak voor aanvang van het concert vanaf het podium ‘droog weer’ was beloofd, stortte nog even een bui naar beneden, maar iedereen was voorbereid met paraplu’s en regenjassen. Sommige bezoekers in wie we habitués van het Concertgebouw meenden te herkennen, bleken geëquipeerd als gingen ze op een poolexpeditie.

De rood-wit geblokte tafelkleedjes over de picknicktafels waren al snel doorweekt en werden veelal terzijde geschoven, maar de door een reisgigant verstrekte fleecedekentjes deden hun werk de hele avond nog, voor wie ze netjes had droog gehouden.

Voor het grote podium met aan weerszijden schermen als op festivals ontrolde zich een tafereel dat de organisatoren beogen: een heel ‘breed publiek’ was gekomen om te luisteren. Behoorlijk wat publiek dat je ook in het Concertgebouw treft, zeker – en dat is uiteraard prima – maar ook nieuwe en jonge nieuwsgierigen, en toeristen met een goede neus voor wat er gaande is in de stad van hun keuze.

Meanderend programma

Het werd het ‘muzikaal cadeau aan de stad’ dat de presentatrice had beloofd, al had het best wat minder pompeus kunnen worden geformuleerd. In een weer andere ambiance dan op de Dam vorig jaar. Wellicht is volgend jaar het August Allebéplein in Nieuw-West een optie, of het Anton de Komplein in Zuidoost?

Enfin, het publiek werd gevoerd langs de ‘eigenzinnige solisten’ Martin Fröst (klarinettist uit Zweden en artist in residence dit en komend jaar) en Vikingur Olafsson (pianist uit IJsland) en het programma meanderde tussen ‘zwoele, soms jazzy klanken’ zoals de uitnodiging had beloofd, ‘een mozaïek van dansen’ tot aan ‘warmbloedige latinklanken’ die de ouderen vast herkenden uit The West Side Story.

Een recensie kunt u nu niet krijgen op deze plek. Erik Voermans is weg en die Grote Schoenen gaat deze gewone verslaggever niet zomaar even vullen.

De sfeer is zeker wél te beschrijven. Goed. Fijn. Opgewekt.

De Uitmarkt mocht dan een beetje mislukt zijn, laatst, als officiële opening van het culturele seizoen, maar het Concertgebouworkest is warmgedraaid en klaar om iedereen te ontvangen in de residentie aan het Museumplein of ‘en route’ op een andere stek.