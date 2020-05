‘Eigenzinnige Halsema brengt economisch herstel in gevaar’

Een congres in de Beurs van Berlage. Beeld ANP

“Boos is zacht uitgedrukt,” reageert congreshotelier Erik-Jan Ginjaar van Postillion Hotels. “Ik ben uit het veld geslagen. Nu het kabinet dinsdagavond aangeeft dat we weer langzaam op gang kunnen komen, gaat Halsema dwarsliggen. Hiermee breng ze het economisch herstel in gevaar.”

De burgemeester zei dinsdag in de raad dat de lockdown in Amsterdam mogelijk langer zal duren dan elders, vooral voor bezoekers. “De komende tijd moeten we buitengewoon terughoudend zijn bij het stimuleren van regionaal, nationaal en internationaal verkeer.” Ze wijkt daarmee af van de maatregelen die het kabinet dinsdagavond afkondigde over de versoepeling van de coronamaatregelen.

Ginjaar vreest dat Halsema als hoofd van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland verregaande handhavingsmaatregelen zal nemen om haar woorden kracht bij te zetten. “Zij heeft de bevoegdheid om uit eigen interpretatie te handhaven. Ze heeft tot nu toe niet laten zien dat ze zich als voorzitter van de veiligheidsregio van politiek onthoudt. In dat geval lopen wij de kans dat we ons keurig aan de kabinetsmaatregelen houden, maar toch worden beboet.”

Politiek indekken

“Ik begrijp de zorgen van de burgemeester over de veiligheid,” zegt voorzitter Remco Groenhuijzen van Luxury Hotels, de brancheorganisatie van vier- en vijfsterrenhotels. “Maar alleen internationale bezoekers weren, is je politiek indekken. Dat is zorgelijk. Het gaat ook voorbij aan het tempo van het herstel. De komende maanden zal het bezoek uit zichzelf langzaam op gang komen, daar is helemaal geen overheidsingrijpen voor nodig. Vertrouw ons nu ook dat daarmee binnen onze locaties netjes gewerkt wordt. We gaan er serieus mee om.”

Hij vindt het onbegrijpelijk dat het gevaar op coronabesmetting wordt afgewenteld op mensen van buiten, terwijl Amsterdammers die straks weer op reis kunnen het virus net zo goed mee terug kunnen nemen naar de stad. “We begrijpen dat er regels zijn, maar die zijn telkens weer anders. Dat maakt het moeilijk. De paar congressen die we dit najaar nog hadden, worden nu weer aan het twijfelen gebracht.”

Besmettingsgevaar

Congreshotelier Ginjaar waarschuwt voor de verstrekkende gevolgen. “We hebben nu een burgemeester die zonder enige onderbouwing zegt dat je niet naar Amsterdam moet komen omdat het besmettingsgevaar hier groot is. Dat wordt internationaal echt wel opgepikt. Misschien jaag je zo wat toeristen weg, maar je zorgt er vooral voor dat professionele bezoekers, zakenlui en congresorganisatoren, uitkijken hierheen te komen. En die komen dan ook niet meer terug.”

“Ze creëert een slagveld. De burgemeester die er ook voor ondernemers is, zet ons gewoon in het hemd. Als ze deze lijn voortzet, heeft ze geen inwoners meer waar ze burgemeester voor is. Die kunnen hun huur niet meer betalen omdat ze hun baan kwijt zijn.”