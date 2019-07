Eigenaresse Hotel Parkview ontkent betrokkenheid explosie, buurt blijft ongerust

Schade na een explosie in de Korte van Eeghenstraat, waar ook Hotel Parkview zich bevindt. Beeld ANP

Twee keer in negen maanden kreeg Hotel Parkview aan het Vondelpark te maken met een explosief. In de nacht van 24 oktober vond de portier van het hotel een handgranaat zonder pin in de portiek. Deze ontplofte niet, al was dit wel het doel.

In de ochtend van 6 juli ontplofte er wel een bom in de straat. Onduidelijk is of deze ook voor Parkview was bedoeld of voor het pand ernaast.

Toch was het reden genoeg voor burgemeester Halsema om het hotel voor onbepaalde tijd te sluiten. De veiligheid van omwonenden is ernstig in gevaar, luidt de conclusie.

Afpersing

Maandag werd de 77-jarige eigenaresse van het hotel door de gemeente over het besluit ingelicht. Het is diezelfde dag dat de eigenaresse een bericht krijgt van iemand die al drie jaar zegt dat ze haar pand wil kopen. De politie wordt hiervan door haar juridisch adviseur, Gabriël Meijers, op de hoogte gesteld. Een mogelijk verband is getrokken: afpersing.

“Ik had geen idee dat dit ermee te maken kon hebben,” zegt de eigenaresse nu.

Het verstuurde WhatsAppbericht mocht Het Parool inzien. Hierin wordt in gebrekkig Engels gevraagd of de eigenaresse al een overnameprijs in gedachte heeft, vanwege serieuze interesse die er in het pand is.

De politie en burgemeester vinden dat de hoteleigenaresse veel eerder had moeten vertellen dat ze wordt ‘afgeperst’. De recherche had dan de informatie kunnen meenemen in het onderzoek en zo de tweede levensgevaarlijke aanslag naast het hotel mogelijk kunnen voorkomen.

Buurtbewoners bezorgd

Buurtgenoten van Hotel Parkview werden donderdagavond ingelicht over de situatie. Een personeelslid van het hotel wilde daarbij ook aanwezig zijn, maar werd door de gemeente buiten de deuren gezet. De eigenaresse van het hotel zegt dat ook zij niet welkom was.

Aanwezig waren wel stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel (D66) van Zuid, ambtenaren die over de veiligheid van de stad gaan en de politie.

Er heerst nog steeds veel bezorgdheid, zeggen buurtbewoners na afloop. Ze vragen zich af of er geen volgende explosie komt? Of er geen permanent cameratoezicht kan zijn? Ook vinden ze de straat wel erg leeg en donker worden, nu het hotel is gesloten. Zo zou de portier van het hotel voor een veilige sfeer op de straat zorgen.

De gemeente zegt dat ze geen camera’s zullen ophangen. De kans dat er nog een explosie komt, achten ze ook klein. Bij eerdere gesloten panden wegens explosies, is namelijk ook geen bom meer afgegaan, luidde de conclusie.

Rechtbank

Aanstaande maandag staan de gemeente en de hoteleigenaresse tegenover elkaar in de rechtbank. Hier zal de rechter definitief besluiten of het hotel gesloten mag worden. In vrijwel alle eerdere situaties waarin panden in opdracht van de burgemeester dichtgetimmerd worden, geeft de rechter de gemeente gelijk.

De eigenaresse zegt te hopen dat het hotel snel weer kan open. Veiligheid voor de buurt en het hotel staan daarbij voorop. Het pand verkopen zal in ieder geval niet gebeuren.

Ondertussen draait haar andere hotel, Cityview Hotel in het centrum, wel nog gewoon. Bang dat hier ook aanslagen komen, is de de eigenaresse niet. “Ik wil geen bescherming, want ik heb geen vijanden. Ik ben geen crimineel.”