Eigenaren woonboten boos om liggeldtarieven: ‘De gewone Amsterdammer verdwijnt van het water’

Beeld Getty Images/iStockphoto

Twintig kantjes schreef Michel Groen (64) vol, toen hij hoorde over de verhoging van het liggeldtarief dat hij al dertig jaar betaalt voor zijn woonboot aan de Ertskade. In plaats van 1500 euro vraagt de gemeente sinds vorig jaar bijna het dubbele. Een bedrag dat hij niet zomaar kan missen. “En gezien mijn leeftijd denk ik niet dat mijn inkomen nog erg zal groeien,” zegt Groen.

Voor zijn gevoel wordt hij door de gemeente voor het blok gezet. Óf hij zegt de verzekering van zijn stalen woonschip op en spaart daarmee de vijfjaarlijkse hellingkosten van ‘tien- tot vijftienduizend euro’ uit, of hij moet weg uit Amsterdam.

Tot en met 2019 was het liggeld 6,67 euro per vierkante meter. Sinds vorig jaar ligt het tarief op 13 euro voor schepen in de stadsdelen Centrum, Oost, Zuid en West en op 11 euro daarbuiten. Door deze verhoging nemen de woonlasten met gemiddeld honderd euro per maand toe.

‘Schofterige verhoging’

De bezwaren van bootbewoners werden vorig jaar door de Belastingdienst afgewezen, omdat het om een politieke beslissing gaat. Ook bij de stadsbesturen kregen de woonbooteigenaren nul op het rekest. Nu de belastingbrieven over 2021 op de mat vielen, hebben woonbooteigenaren opnieuw ‘honderden’ bezwaarbrieven getekend.

“Het is een schofterige verhoging die niemand uit kan leggen,” zegt Sander Rutten, voorzitter van de Woonbootvereniging Amsterdam (WVA). Sinds deze maand vormt de WVA met vier andere Amsterdamse woonbootverenigingen de Woonboten Coalitie Amsterdam (WCA). Door zich te verenigen willen de woonbooteigenaren als een front met de politiek in gesprek, om op zoek te gaan naar alternatieve oplossingen.

“Het probleem is dat die precarioverhoging niet op zichzelf staat,” zegt Rutten. “Het komt bovenop de stijging van alle andere vaste lasten die huiseigenaren betalen. Bovendien zijn woonschepen in onderhoud duurder dan een huis aan wal. Met die onderhoudskosten houdt iedere booteigenaar rekening, met een belastingverdubbeling niet. Mensen met lagere inkomens zien geen andere optie meer dan de boel verkopen.”

Karin Bosma (64) zag de afgelopen jaren veel buren vertrekken omdat ze de kosten niet meer konden opbrengen. Door de verhoging betaalt zij nu 1456 in plaats van 750 euro liggeld per jaar voor haar schip aan de Borneokade. “Toen wij hier medio jaren negentig een boot kochten, werden we omringd door zzp’ers, kunstenaars en muzikanten, maar voor dit soort groepen wordt het nu onmogelijk gemaakt om op deze manier in Amsterdam te wonen.”

Huren

De gemeente stelt dat het nieuwe tarief in lijn is met de 15 euro per vierkante meter die de provincie Noord-Holland sinds 2016 als uitgangspunt neemt voor de huurtarieven van Amsterdamse woonboten, maar dat gaat volgens Rutten alleen over de huurprijs voor nieuwe bewoners. Bovendien is huur en precario volgens hem niet een op een te vergelijken. “Huurders worden beschermd. De huurprijs kan maximaal met een paar procent per jaar omhoog, terwijl booteigenaren die zekerheid niet hebben. Als de gemeente wil, kan het de precario ieder jaar verdubbelen.”

De gemeente wijst er in een reactie op dat de tarieven sinds 1996 weinig veranderd zijn in vergelijking met de gestegen waarde van de gemeentegrond. Maar erkent dat huurders van woonboten met een laag inkomen de mogelijkheid hebben om kwijtschelding aan te vragen, maar dat dit niet geldt voor booteigenaren.

Rechtszaak

Groen wacht het oordeel van het bezwaar dat hij indiende niet af en is met zo’n dertig anderen naar de belastingrechter gestapt. Die moet beoordelen of het gemeentebestuur een rechtmatige beslissing heeft gemaakt. De zaak dient dit najaar.

Groen: “Ik ben er absoluut voorstander van dat de gemeente iets terugziet van de hoge huizenprijzen, maar wel met een eerlijk systeem. Het heffen van een commerciële belasting op woonboten is dat niet. Het enige wat je hiermee bereikt is dat de gewone Amsterdammer van het water verdwijnt.”