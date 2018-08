Eigenaren lunchroom Tropicana gelinkt aan criminelen

Dat staat in het sluitingsbevel van burgemeester Femke Halsema.



Die vastgestelde criminele band komt nog bovenop de relatie van de eigenaren van de lunchroom met de Amsterdams-Marokkaanse eigenaar (36) van onder meer schoonmaakbedrijf HBS in de Johan Huizingalaan dat in dezelfde nacht met een automatisch wapen zeker 27 keer was beschoten en waar aan de achterkant een op scherp staande handgranaat bleek achtergelaten.



Die eigenaar heeft meer panden in de Johan Huizingalaan en elders in Amsterdam-West en Nieuw-West. Het lijkt er sterk op dat hij, mogelijk samen met zijn broers, is verwikkeld in een conflict dat de aanleiding was voor maar liefst vier aanvallen op bedrijven vorige week: drie in de Johan Huizingalaan en één in de Jan Everstenstraat.



Sluitingsbevel

Volgens het sluitingsbevel voor schoonmaakbedrijf HBS, dat burgemeester Halsema al kort na de aanval als eerste sloot, is hij 'voor de politie geen onbekende' en heeft hij 'meerdere antecedenten'. Overigens schrijft Halsema ook dat onduidelijk is of in zijn eerdere misdrijven 'een mogelijk motief schuilgaat'.



Nadat in de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 augustus op een interieurzaak in de Johan Huizingalaan was geschoten, volgden in de nacht van maandag 13 op dinsdag 14 augustus de schoten op de gevel van HBS en werden achter HBS en aan de klink van Tropicana de granaten gevonden.



Explosief

De nacht daarop ontplofte net iets verder op de Johan Huizingalaan een explosief voor Marokkaans-Javaans restaurant MaroVaan. De interieurzaak die als eerste was getroffen en MaroVaan mogen van burgemeester Halsema open blijven omdat (nog) niet duidelijk is of de eigenaren iets met het conflict te maken hebben of dat hun zaken toevallig slachtoffer werden door bijvoorbeeld fouten van de daders.



Overigens liet een onbekende in de nacht van woensdag 15 op donderdag 16 augustus ook nog een handgranaat achter voor de bekende patatzaak Vleminckx in de Voetboogstraat in de binnenstad. Die kwestie lijkt los te staan van de andere incidenten. Ook Vleminckx is vooralsnog open.



