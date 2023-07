Eigenaren kunnen hun VanMooffiets weer ophalen, gerepareerd of niet: ‘Ik ben er nog steeds heel blij mee’

Klanten van VanMoof kunnen vanaf dinsdag terecht bij een van de servicepunten om hun (al dan niet) gerepareerde fietsen op te halen. Beeld Joris van Gennip

Tringelingeling! Cyril (35) demonstreert de bel van zijn VanMoof. “Hij doet het weer,” zegt de Amsterdammer triomfantelijk. De boosterknop (de maximale versnelling) is nog steeds kapot, maar zijn fiets – die ruim 2,5 week ter reparatie op het hoofdkantoor van VanMoof op de Mauritskade stond – is weer terug. En hij rijdt. Cyril: “De vraag is: voor hoelang nog? Maar nu ben ik blij. Als hij werkt, is dit écht de beste fiets die bestaat.”

Eigenaren van een VanMoof kunnen sinds donderdag terecht bij servicepunten om hun fiets op te halen. Het gaat om fietsen die voor het faillissement van de Amsterdamse fietsfabrikant ter reparatie naar een van de zogenoemde hubs zijn gebracht. Sommige fietsen zijn gerepareerd, andere niet. Het bedrijf kampte lang met fietsen die vaak kapot gaan en had daardoor uitpuilende werkplaatsen.

‘Mijn fiets is kwijt’

Een klant stapt na een kwartier in de winkel weer op zijn Swapfiets. Met de kapotte VanMoof aan de hand rijdt hij weg. Een andere klant heeft nog wel een werkende fiets, maar een kapotte oplader. Zij komt haar fiets hier even opladen. De vraag is hoelang dat nog kan.

Anderen hebben nog meer pech. “Ze kunnen m’n fiets niet vinden,” zegt Jeffrey Beukering (36), nadat hij zeker twintig minuten binnen was. “Misschien staat hij op een andere locatie, ze hebben geen idee.” Echt rouwig is hij er niet om, de e-bike was van zijn bedrijf. Beukering: “Het is vervelend voor VanMoof, maar het is ook een beetje hun eigen schuld: mensen konden nergens hun fietsen laten repareren. Daarom heb ik een Batavus.”

Woedende klanten

Op het raam van het filiaal is door de curatoren een briefje geplakt. ‘Wij hebben het VanMoofpersoneel gevraagd om terug te geven wat rechtmatig van jullie is,’ staat erop. ‘Respecteer dat het personeel van VanMoof net hun baan is kwijtgeraakt en ook negatieve gevolgen ondervindt van het faillissement van VanMoof.’ En: ‘Het personeel is niet verantwoordelijk voor wat u nu ervaart.’

Toen VanMoof twee weken geleden uitstel van betaling kreeg van de Amsterdamse rechtbank, stonden er woedende klanten voor de deur die hun fietsen terugeisten. De politie werd ingeschakeld. Donderdag is de situatie heel anders: mensen komen gefaseerd binnendruppelen. Klanten hebben tot 18 augustus de tijd om hun fiets op te halen, na het maken van een reservering. De meesten lijken donderdag allang blij dat ze hun fiets – kapot of niet – weer terugkrijgen.

Ergere dingen

De 29-jarige Mohamed (die zijn achternaam liever niet geeft) spaarde bijna een jaar voor zijn VanMoof, maar na twee weken ging de batterij al kapot. “Ik ben optimistisch en hoop dat ik de fiets weer terugkrijg,” zegt hij. “Ik woon in Oost en moet dagelijks naar de VU. Deze fiets is echt heel fijn. Het was de afgelopen weken wel spannend of ik ’m terug zou krijgen, maar ik was niet bang. Er zijn ergere dingen in de wereld.”

Ook Astrid Denswil (52) heeft er vertrouwen in. “Alleen de batterij moest even geboost worden,” zegt ze. “Ik ben via de mail keurig op de hoogte gehouden. Ik vind het jammer, want het was een mooie organisatie die ten onder is gegaan aan de harde groei. Maar het gaat mij om het ontwerp en daar ben ik nog steeds heel blij mee.”

