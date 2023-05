Eigenaren Gashouder in Westerpark willen kelder aanleggen om ‘cultuurpodium’ te worden

Als de gemeente de plannen goedkeurt, moet de verbouwing van de Gashouder in 2025 beginnen. Beeld Koosje Koolbergen

“Het wordt een flinke klus,” bekent mede-eigenaar van de Westergas, Lennart Rottier. Samen met een groep investeerders, onder leiding van voormalig dance-ondernemer en medeoprichter van ID&T Duncan Stutterheim en zijn vrouw Lisca, kocht hij met zijn vastgoedbedrijf Millten begin 2018 de zeventien gebouwen van de Westergasfabriek voor 75 miljoen euro.

Afgelopen zomer werd de Gashouder, toch een beetje de publiekstrekker van het terrein, verduurzaamd. Maar de eigenaren willen meer met het iconische gebouw. “We hebben de laatste paar jaar rustig aan onze plannen gewerkt en twee concertreeksen met onder andere The Opposites gedaan om te kijken welke kansen er liggen,” legt Rottier uit. “We hebben onderzocht hoe we om kunnen gaan met de beperkingen van de locatie en welke faciliteiten er nodig zijn voor ons en onze partners om evenementen te kunnen organiseren.”

Conceptaanvraag ingediend

Uit dat onderzoek is naar voren gekomen dat een kelder onder het gebouw aanleggen de beste optie is. Daarin moet permanent plek komen voor alle faciliteiten die nu bij evenementen in de Gashouder in tenten naast het gebouw staan, zoals de entree, toiletten, kleedkamers voor artiesten en techniek. Die tenten zijn bezoekers en omwonenden van het Westerpark al jaren een doorn in het oog.

Voor de aanleg van de kelder heeft de Westergas, voorheen Westergasfabriek genoemd, architect André van Stigt in de arm genomen. “Hij heeft ook een kelder onder de voormalige gevangeniskoepel in Haarlem gebouwd,” vertelt Rottier. “En we weten daardoor dat het ingewikkeld is, maar zeker niet onmogelijk. Dus we hebben er vertrouwen in.” Voor de verbouwing heeft de Westergas een conceptaanvraag voor een vergunning ingediend bij de gemeente Amsterdam, die nog goedgekeurd moet worden.

Met de uitbreiding hoopt de Westergas van de Gashouder een ‘cultuurpodium’ te maken. Rottier: “We willen allerlei soorten evenementen organiseren. Beurzen, muziek, podiumkunst, maar ook wat we nu al doen, zoals het Holland Festival, Unseen en een technofeest als Awakenings.”

Beter isolatie

Om meer (geluids)evenementen te mogen organiseren werd afgelopen zomer ook al geïnvesteerd in isolatie. Volgens Rottier zijn de klachten over geluidsoverlast sindsdien ‘onwijs gereduceerd en geminimaliseerd’. “Dat was echt een probleem van de oude Gashouder, er was jaren niet in geïnvesteerd.”

Tijdens de aanleg van de kelder, wat naar verwachting negen maanden tot een jaar gaat duren, kunnen er geen evenementen in de Gashouder plaatsvinden – wat dus gevolgen kan hebben voor partijen die de locatie nu al gebruiken voor terugkerende evenementen, zoals Awakenings en het Holland Festival.

Na de verbouwing denkt Rottier dat de Gashouder ergens tussen de Afas Live en Paradiso kan staan als podium. “Het moet een unieke plek worden in het culturele landschap van Amsterdam. En qua muziek willen we er voor alle genres zijn; we werken bijvoorbeeld ook samen met het Concertgebouworkest.”

Om de programma’s in de toekomst samen te stellen is een klankbord opgericht dat bestaat uit prominente Amsterdammers uit de kunst- en cultuursector en wordt een jeugdcoalitie opgericht. Ook is de Westergas in gesprek met buurtbewoners.

Als de gemeente de plannen goedkeurt, moet de verbouwing in 2025 beginnen. Eind van dat jaar of 2026 zou de vernieuwde Gashouder dan de deuren weer moeten openen.

