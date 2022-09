Eigenaren Garage Noord openen nieuwe club: ‘Al die stijlen kun je in Kanaal 40 verwachten’

Amsterdam zal vanaf eind oktober een club rijker zijn: Kanaal 40. De oprichters van Garage Noord openen dan een nieuwe tent − met café, restaurant én bar − midden in de binnenstad. Hedendaagse jongerencultuur wordt er een bepalend thema. ‘Jongeren zijn veel verder dan onze generatie.’

Met ingangen aan de drukke Warmoesstraat en de Oude Brugsteeg is het een plek waar Amsterdammers doorgaans weinig komen, maar dat moet straks veranderen: Kanaal 40 moet een nieuwe hotspot worden voor zowel mensen uit de buurt als uit de rest van de stad. Dus: geen halve liters voor tien euro, maar een fluitje voor een schappelijke prijs.

Kanaal 40 zal huizen in een flink, monumentaal pand, dat in de VOC-tijd dienst heeft gedaan als accijnsgebouw. De kelder wordt verbouwd tot nachtclub. Op de begane grond komt het middelpunt van de club: de bar, die vanaf de middag open is. Daar worden kleine gerechten en cocktails geserveerd en ’s nachts kunnen clubgangers er rustig een drankje drinken. Op de eerste verdieping zit het restaurant, waar je uitgebreid kunt dineren. Aan de andere kant van het gebouw, schuin achter de Beurs van Berlage, komt het op zichzelf staande Café40, met een groot terras.

Micropopculturen

In de bar komen videoschermen te hangen, waarop muziekvideo’s te zien zullen zijn: een belangrijk aspect van het Kanaal 40-concept. Naast de fysieke plek wordt namelijk een digitaal platform opgetuigd, waar artiesten en muziekkenners van over de hele wereld afspeellijsten met muziekvideo’s zullen cureren. “Uit allerlei micropopculturen,” zegt programmeur Bram Owusu. “Van afro tot hyperpop, van raggaeton tot drill en nog een hoop meer. Daar waar mainstream en underground elkaar ontmoeten. Al die stijlen kun je straks ook in de club verwachten.”

Tijdens de pandemie zijn de ondernemers ‘best wel verslaafd’ geraakt aan YouTube, vertelt Nabil. “En dan met name de muziekvideo’s op het platform. Daarin neemt de gelijkwaardigheid steeds meer toe: het is toegankelijk voor bijna iedereen, arm of rijk.”

Om mee te kunnen doen, is een smartphone met internetverbinding voldoende, zegt Owusu. “Er worden op microniveau muziekvideo’s uitgebracht; bijna iedereen is tegenwoordig in staat popcultuur te beïnvloeden.”

En dat is precies het toffe aan YouTube, zeggen de twee. Owusu: “Het platform staat symbool voor de inspirerende dingen die de jongerencultuur nu belichaamt. Zij vinden elkaar online en kijken over grenzen heen, ze zijn veel meer één. Daarin zijn ze veel verder dan onze generatie.”

Meer dan alleen muziek

Met de nachtclub annex café-bar-restaurant willen ze een sprong maken naar de fysieke wereld. Want, zeggen ze, online lukt het wel om elkaar te inspireren vanuit verschillende (muziek)culturen, maar in de dagelijkse werkelijkheid blijkt dat een stuk lastiger te zijn. “Cultuur uitwisselen, dat is een van de doelen van 40,” zegt Nabil. “Van muziek tot mode en andere kunstvormen.”

Het muzikale programma zal deels worden vormgegeven door Kanaal 40 zelf, maar er zal ook veel worden samengewerkt met ‘inspirerende collectieven’. “Ik kan nog niet veel zeggen over wie dat zijn,” zegt Owusu. “Maar het zullen veelal collectieven uit Amsterdam zijn, die voor meer staan dan alleen muziek. Crews die ook echt een subcultuur vertegenwoordigen. Hun willen we de sleutel geven: maak een muziekprogramma, vul het aan met kunst, voeg ook digitaal wat toe, doe wat je wilt.”

De mannen van Kanaal 40 zitten ook achter de toonaangevende nachtclub Garage Noord, die in september bijna dreigde te verdwijnen. Inmiddels is het huurcontract met een halfjaar verlengd. Aangezien ze wisten dat het onderkomen op die plek tijdelijk is, waren ze al twee jaar intensief op zoek naar een nieuwe locatie.

“Dat bleek enorm lastig,” zegt Nabil. “De moed was ons net in de schoenen gezakt toen Janny Alberts van NV Zeedijk ineens belde. Zij had onze namen getipt gekregen door Guillaume Schmidt van Patta en ze had een pand voor ons. Binnen een week wilde ze een plan. Gelukkig waren we hier al een tijdje mee bezig.”

Er zat wel een klein addertje onder het gras: over twee jaar zal het pand grondig gerenoveerd worden en moet Kanaal 40 tijdelijk dicht. “Maar na de verbouwing keren we in principe terug. We zijn heel dankbaar dat we deze kans krijgen, om zo een stukje cultuur aan de binnenstad toe te voegen.”

Een wens vanuit NV Zeedijk is dat Kanaal 40 een plek wordt voor Amsterdammers. Dat wordt op zo’n toeristische locatie wel een uitdaging, erkent Nabil. “De Oude Brugsteeg is praktisch een ingang voor de Wallen, ’s avonds gaat daar een mierenstroom aan mensen doorheen.”

Toch heeft hij vertrouwen: “Wat wij doen is voor het slag toeristen dat hier rondloopt niet echt interessant.”

Nachtcultuur verschraalt De komst van Kanaal 40 is voor de Amsterdamse nachtcultuur een opsteker. Het aanbod van clubs in de stad verschraalt. In juni moest De Marktkantine in West zijn deuren sluiten om plaats te maken voor woningbouw. Daarmee verdween de laatste undergrounddansplek dicht bij de binnenstad. Met Kanaal 40 krijgt Centrum voor het eerst sinds 2019 weer zo’n club. Clubs worden al jaren naar de rand van de stad gedrongen, maar daar is nu ook nauwelijks plek meer. Initiatiefnemers worstelen met het vinden van geschikt vastgoed, onder meer vanwege de grote bevolkingsdruk in de stad, de hoge huren en de regels waaraan moet worden voldaan. Op dit moment zijn er zes clubs met een tijdelijk huurcontract. Een groot deel daarvan loopt de komende jaren af.

