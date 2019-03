Eigenaren broodjeszaak Sal Meyer stoppen ermee

De eigenaren zeggen dat ze met hun zaak zijn gestopt omdat een toezichthouder, die erop toeziet dat de broodjes koosjer worden bereid, moeilijk te vinden is.



"De oude toezichthouder Maurits Blog wil het rustiger aan gaan doen. We zijn lang op zoek gegaan naar een nieuwe maar die is niet te vinden," zegt Claudia Koppert.



Met de klandizie en de omzet ging het volgens haar goed. "Vooral toen we een dagzaak werden. De avonden waren namelijk erg wisselvallig."



Er is volgens Koppert sinds dit weekend veel interesse van aspirant-kopers. De broodjeszaak wordt niet zomaar verpatst. Koppert: "Het is een schitterende zaak, met veel klandizie en op de juiste locatie. Het kost ons echter zelf te veel tijd en energie om er een succes van te maken. De nieuwe eigenaar moet wel een goed plan hebben. Wij hebben de authenticiteit van Sal Meyer juist willen bewaren."



Broodje ossenworst

In december 2015 kondigden de vorige eigenaren Maurits Blog en zijn vrouw Marjan, dochter van Sal Meijer, aan de zaak, destijds in Zuid, te sluiten omdat er geen opvolger in eigen kring was. Het echtpaar Koppert zette de broodjeszaak, Sal Meyer met y-grec, in 2016 voort in Buitenveldert.



De broodjeszaak is beroemd dankzij de broodjes ossenworst, pekelvlees, de viskoekjes en -kroketjes en de gemoedelijke sfeer.



Blog (71) zegt er 'zo weer in te stappen' met een nieuwe eigenaar. "Maar wel slechts een paar uur per dag. Het gaat niet alleen om het verkopen van broodjes. Sal Meyer is mijn familie."



Ook bij hem melden zich geinteresseerde kopers. "Het is geen gelopen race. Maar er is wel een tweede toezichthouder nodig."



Vooral in de Joodse gemeenschap reageren mensen vol ongeloof op de sluiting. Advocaat Ron Eisenmann bracht die stroom op gang, door een foto op Twitter te plaatsen van het briefje dat op de deur is geplakt: 'Vanaf heden gesloten'.



Sal Meyer is in ruim 60 jaar uitgegroeid tot een begrip in de stad en omstreken. De zaak begon in 1957 in de Jodenbreestraat, verhuisde in 1964 naar de Nieuwmarkt en kwam in de jaren tachtig in de Scheldestraat terecht.



