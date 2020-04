Eigenaar woning moet 25.000 euro betalen voor illegale prostitutie

Beeld ANP

In 2016 had het college van b. en w. al vastgesteld dat de man zijn woning gebruikte voor illegale prostitutie — dus zonder vergunning — en dat hij 25.000 euro moest betalen als hij hier niet mee stopte.

Na een anonieme tip in 2019, bezochten toezichthouders de woning. Ze spraken toen een man die daar was voor een seksafspraak. Ook stuitte het team mensenhandel op de website kinky.nl op een advertentie voor seks, waarbij een foto was toegevoegd van de vermoedelijke slaapkamer van de woning. Een opsporingsambtenaar heeft toen via deze website een afspraak gemaakt met een prostituee. Hij moest zich op het adres van de man melden.

Het college oordeelde vervolgens dat de man de woning blijkbaar nog steeds gebruikte voor illegale prostitutie. Hij moest de boete alsnog betalen.

Hoger beroep

Hiertegen stelde de eigenaar beroep in bij de rechtbank Amsterdam. Hij vroeg de voorzieningenrechter te oordelen dat hij de boete niet hoeft te betalen. Hij beweerde onder andere dat hij niets afwist van wat er in zijn woning afspeelde — hij woonde zelf ergens anders — en dat hij niet de overtreder was. Ook vond hij de boete veel te hoog.

De voorzieningenrechter vond het uiteindelijk aannemelijk dat de woning gebruikt werd voor betaalde seks. De prostitutie was ‘aanzienlijk in omvang’. Ook vond de rechter het niet nodig om de boete te verlagen, omdat de man al sinds 2016 tegen het bedrag van de boete bezwaar kon maken maar dat niet had gedaan.

De voorzieningenrechter oordeelde dus dat er op dit moment geen reden is waarom de eigenaar van de woning de boete niet zou moeten betalen.