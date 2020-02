Eigenaar wil drie geschakelde villa’s Vondelparkbuurt volledig slopen

Van Eeghenstraat 70-72. Beeld Ton Damen

Na de sloop moeten er zes luxe appartementen met een grote ondergrondse parkeergarage in worden gebouwd.

Erfgoedvereniging Heemschut dringt er bij de gemeente Amsterdam en bij het stadsdeel Zuid op aan de aanvraag voor de sloopvergunning te weigeren. Architectuurhistoricus Wouter van Elburg van Heemschut vindt dat de klassieke villa’s, die waren verbouwd tot kantoor, essentieel zijn voor het stadsgezicht van de Vondelparkbuurt.

“Het karakter van de straat is tot nog toe nog goed bewaard gebleven,” schrijft hij namens de erfgoedvereniging deze maand in een brief aan de gemeente, met het verzoek de sloop niet toe te staan. De straat wordt, aldus Heemschut, gekenmerkt door twee straatwanden, één met vrijstaande villa’s aan de zijde van het Vondelpark, en daartegenover een met een meer gesloten straatwand met geschakelde herenhuizen.

Twee jaar geleden werd bekend dat de panden in handen kwamen van Zuider Vastgoed. Ook was duidelijk dat de projectontwikkelaar het complex wilde ‘terugbouwen’ naar woningen. Uit de bouwaanvraag blijkt echter dat daarbij de bestaande bebouwing plaats moet maken voor nieuwbouw.

De nieuwbouwplannen werden onlangs afgewezen door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, voorheen Welstand, waarin ook architectuurhistorici zijn vertegenwoordigd. De commissie schrijft dat de nieuwbouw niet past bij het karakter van de Van Eeghenstraat, maar stelt niet dat de bestaande bebouwing onaangetast moet blijven.

De ophef over de voorgenomen sloop komt direct nadat de gemeenteraad deze maand het besluit over een verbouwingsaanvraag voor ingrijpende verbouwing aan de Van Eeghenstraat 94, 96, en 98 heeft uitgesteld. Bewoners in de straat maken zich grote zorgen over de bouwwoede en vooral over het maken van kelders en parkeergarages in de straat, waardoor de waterberging ernstig zou worden aangetast.

Architectonisch ensemble

De woningen op de nummers 70-72 werden in 1901 gebouwd naar ontwerp van architect Ernst Roest (1875-1952), een leerling van H.P. Berlage. De woningen werden in 1967 omgebouwd tot kantoorpanden. De afzonderlijke entrees verdwenen en werden vervangen door een centrale ingang.

Volgens Heemschut hebben de panden nog steeds monumentale waarden, zodat ze net als andere panden als zodanig geregistreerd hadden moeten worden bij de gemeentelijke afdeling Monumenten en Archeologie. In plaats daarvan hebben de ambtenaren de bebouwing als zogeheten ‘basiswaarde’ bestempeld, ofwel niet monumentaal. Volgens Heemschut is dat echter onterecht en zou de gemeente dit recht moeten zetten.

Verder stelt Van Elburg dat de stad secuur moet omgaan met de architectuur van de straat in het Museumkwartier met doorzichten naar het Vondelpark, dat nota bene Rijksmonument is. ‘De bebouwing van de straat vormt een uniek stedenbouwkundig en architectonisch ensemble. Ondanks variatie in stijl, hoogte en bouwwijze (...) vormen de individuele panden en gesloten stadszijde toch een harmonische eenheid.’

Het stadsdeel Zuid laat namens de gemeente in een reactie weten dat de aanvraag voor de omgevingsvergunning nog loopt.