Eigenaar vindt gestolen motor terug op Marktplaats

Volgens de politie deed het slachtoffer, die vorige week aangifte deed van diefstal van de crossmotor, na zijn vondst 'an offer you can't refuse'. Ook werd de politie ingelicht.



De verkopende partij woonde volgens de advertentie in Rotterdam. Dit bleek onjuist. De politie ontdekte dat de crossmotor in de stad stond waar de diefstal ook had plaatsgevonden: Amsterdam.



De politie vond de crossmotor in de tuin van de verdachte. De verdachte was zelf aanwezig in de woning. Het Openbaar Ministerie handelt de zaak verder af.