Eigenaar Urkse 'drugskotter' achter gesloten deuren verhoord

"Uw rechtbank wil de getuige zelf verhoren. Het is belangrijk dat hij zo vrij mogelijk kan verklaren," zei Plooij. "Ik verzoek u daarom de deuren te sluiten tijdens het verhoor én te bevelen dat de verdachten de zaal verlaten."



In een pak macaroni is onlangs een telefoon aangetroffen in de cel van hoofdverdachte Muhammed S. Die telefoon wordt momenteel onderzocht. Plooij ziet in de vondst een extra aanwijzing dat S. vanuit zijn cel mensen in de buitenwereld zou kunnen aansturen.



Gezin beschermen

Advocaat Brigitte Kochheim-Bossink van Johannes N. sloot zich bij die verzoeken aan. N.'is zich lam geschrokken' toen in de media verscheen dat hij op de zitting moest komen getuigen. "Eerder heeft hij voor lief genomen dat hij een zwaardere straf kreeg om zijn gezin te beschermen (door over zijn opdrachtgevers te zwijgen).



Ook Johannes N. zelf legde de rechters achter gesloten deuren uit waarom hij bang is in het bijzijn van de verdachten en in het openbaar vragen te beantwoorden.



Onacceptabel

Advocaten Leon van Kleef en Nico Meijering van Muhammed S. en Leendert R. verzetten zich fel tegen een verhoor achter gesloten deuren. Zij vrezen 'een geheim proces' en noemden het 'onacceptabel' dat de getuige afgeschermd zou worden verhoord. Ze zien geen bewijs voor de bedreigingen en vinden dat 'meneer een geweldig pak boter op zijn hoofd heeft' en onder het mom van dreiging de schuld op anderen wil schuiven.



Aanklager Plooij en de advocaten verweten elkaar 'stemmingmakerij'. Hoe lang het besloten verhoor van N. gaat duren, is onbekend.



