Eigenaar Stint waarschuwt voor neppe terugroepactie

Onaangekondigd stond dinsdag een man bij het kinderdagverblijf op de stoep met de boodschap dat er via de fabrikant een terugroepactie gaande was. Hij nam de kilometerstand van de stints op, maakte foto's en kondigde aan de dag erna terug te komen voor de voertuigen.



De dag erna stond hij inderdaad voor de deur met een gehuurde vrachtwagen, om de drie elektrische bakfietsen met een nieuwwaarde van 7.500 euro per stuk te komen ophalen. De eigenaar van het kinderdagverblijf vertrouwde het niet en had de politie ingeschakeld.



Dat was maar goed ook, want van een terugroepactie is absoluut geen sprake, benadrukt Stinteigenaar Edwin Renzen. "Zeker niet. Er liggen nog verscheidene procedures die het tij kunnen keren. We wachten die rustig af."



Het is vooralsnog het enige incident, maar Renzen vreest dat het geen op zichzelf staande actie is. "Aan de manier waarop hij te werk ging, lijkt het erop dat erover na is gedacht." Hij heeft direct een mail gestuurd naar alle stintbezitters waarin hij waarschuwt voor dergelijke fraudeurs.



Ongeluk

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) besloot dat de elektrisch aangedreven karren voorlopig niet meer mogen worden gebruikt. Aanleiding hiervoor was het ongeluk op 20 september in Oss waarbij vier kinderen van een voorschoolse opvang om het leven kwamen toen de stint waarin zij zaten met een trein in botsing kwam. De begeleider en een meisje van elf raakten zwaargewond.



