Eigenaar spyshop West nu ook vervolgd wegens witwassen

Nieuw bedrijf

Begin 2016 liet burgemeester Eberhard van der Laan overigens het nieuwe bedrijf dichttimmeren dat El O. met een compagnon was begonnen aan de Johan van Hasseltweg in Noord: Farha Security, in velerlei beveiligingsapparatuur.



Farah el O. heeft zich steeds verbolgen getoond over de jacht die justitie kennelijk op hem maakt.



Zijn advocaat Sander Janssen ziet ook de witwaszaak en de ontnemingszaak in dat perspectief. "Ik maak me niet snel boos, maar wel om deze gang van zaken. Ik kan me niet aan de ­indruk onttrekken dat voor het Openbaar Ministerie enige frustratie meespeelt over de teleurstellende uitkomst van die groots opgetuigde strafzaak. Ze moeten hem gewoon hebben."