Eigenaar Smoke Palace: 'Mijn broer heeft niks fout gedaan'

Zij zien hem als crimineel en behandelen hem als een crimineel, maar hij heeft al jaren niks fouts meer gedaan. El Y.

Dat recent brand is gesticht voor het autoverhuurbedrijf van Mustapha, had volgens zijn broer niets met serieuze criminaliteit te maken. "Een meisje dat voor hem werkte, wilde een klant zijn borg niet teruggeven omdat hij schade had gemaakt aan de gehuurde auto. Die klant is boos weggegaan en heeft later gewoon een klein brandje gesticht voor de deur. Hij is twee dagen later gepakt, maar dat meisje heeft haar aangifte ingetrokken omdat ze bang was."



Dat de politie Mustapha ziet als een crimineel die andere criminelen aan huurauto's helpt, en hij en zijn klanten om die reden vaak door agenten worden gecontroleerd, is onterecht, herhaalt Mohamed. Dat zit ook Mustapha hoog. "Zij zien hem als crimineel en behandelen hem als een crimineel, maar hij heeft al jaren niks fouts meer gedaan."



Scooters

In 2011 kreeg de voormalige eigenaar Frans van den H. (63) van coffeeshop New York, later omgedoopt tot Smoke Palace, last van zijn hart. Hij wilde een stap terug doen en Mohamed stapte in de zaak, zegt die. Dat buren dachten dat Frans de zaak nog steeds had, is onterecht. "Hij is in de ochtenden blijven werken, maar iedereen weet dat hij niet de eigenaar is, maar ik." Broer Mustapha heeft volgens Mohamed nooit ook maar iets met Smoke Palace te maken gehad. "Hij komt één of twee keer in de week koffie drinken, dat is het."



Waarom dan wél twee keer 's nachts een zwaar explosief voor de coffeeshop is gegooid? Mohamed zegt het niet te weten. Hij heeft alleen wat losse gedachten.



"Het enige dat ik kan bedenken, is dat er sinds oktober vaak allerlei Marokkaanse jongens op scooters rond de shop hingen. Ik wilde ze niet binnen hebben. Zij verweten mijn Hollandse en Surinaamse personeel vervolgens racisme. Ik heb met de buurtagent en de gemeente gesproken over hoe ik ze veilig kon weren. Het zou uit hun hoek kunnen komen, maar ik wil niemand beschuldigen."