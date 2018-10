Eigenaar pand riskeert boete als huurder doorverhuurt

Dat oordeelde de rechtbank in een zaak tussen de gemeente Amsterdam en twee eigenaren van een appartement in de Vondelbuurt.



De eigenaren hadden bezwaar aangetekend tegen een boete van 13.500 euro voor illegale verhuur. Volgens hen was die boete onterecht omdat niet zij, maar hun huurder de woning illegaal aan toeristen had verhuurd. Zij meenden daarom niet als overtreders aangemerkt te kunnen worden.



De rechtbank ging hier niet in mee. Volgens de rechtbank mag je namelijk van een huurder verwacht dat die - tot op zekere hoogte - weet hoe de woning wordt gebruikt. Pas als de verhuurder aannemelijk maakt dat hij niets wist van de illegale verhuur, kan hij niet verantwoordelijk worden gehouden.



Daarvan was hier geen sprake, ondanks dat er in het huurcontract expliciet vermeldt stond dat verhuur aan derden niet was toegestaan.



Eén eigenaar-verhuurder woonde namelijk onder de verhuurde woning en de andere erboven. Dat zij niet wisten dat de woning in 2017 minimaal 50 keer is verhuurd aan toeristen, terwijl hun huurder in Hong Kong zou verblijven, gelooft de rechtbank niet.



Lees ook: Gemeente vindt en sluit illegaal hotel bij Leidseplein