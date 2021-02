Eigenaar ontplofte pand Osdorp: ‘Ik ben in shock’

Door een explosie is van het pand op het Keurenplein weinig over. Beeld Wouter Laumans

Van de winkel waar mensen hun smartphone konden laten repareren, is niet veel meer over. Niet alleen de gevel van het pand aan het Keurenplein is weg, binnen is het hele systeemplafond naar beneden gekomen. Verwarmingen zijn van de muren gerukt, alle stellages zijn omgevallen en overal liggen telefoondoosjes. Ook klinkt ergens het geluid van stromend water

Rond middernacht vond er een enorme explosie in het pand plaats. Naast de hulpdiensten werd ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld om de omgeving te controleren op zware explosieven. Die werden niet gevonden.

“Ik ben in shock,” zegt Battar Koçak van het consultancybedrijf pal naast het ontplofte pand. Ook bij hem is er de nodige schade. Een muur op de bovenverdieping is ontwricht en binnen ligt een printer op de grond.

“Ik werd om zeven uur vanochtend gebeld. Ik dacht ze hebben de deur bij de buren eruit geblazen om telefoons te stelen. Nieuwe deur erin en klaar. Maar dit had ik niet verwacht.” Hij kijkt met grote ogen naar de ravage die de explosie heeft veroorzaakt.

“Ik denk dat het een bom is geweest,” zegt zijn vrouw. Ook zij kijkt vertwijfeld naar de verwoesting.

Failliet

Koçak is niet alleen de buurman, hij is ook de huisbaas van het ontplofte pand. Over zijn buurman: “Het zijn nette huurders. Er waren nooit problemen. Tot vandaag. De eigenaar van de zaak heeft tegen mij gezegd dat hij failliet is door deze explosie. Hij was niet verzekerd.” Of hij de schade vergoed krijgt, weet hij niet. “Ik heb mijn verzekering gebeld, die kan ik pas later vandaag terugbellen.”

Een opruimploeg arriveert. Voordat ze beginnen met het weghalen van de rommel willen ze dat de stroom wordt uitgeschakeld. “Anders is het gevaarlijk.”

Een jongen met een petje op is druk aan het bellen. Wanneer hij heeft opgehangen geeft hij aanwijzingen aan de opruimers die planken achterin de vrachtwagen aan het gooien zijn. “Haal alles maar weg,” zegt hij. Hij wil niet praten met de pers. “Ik ben heel erg chagrijnig vandaag.” Ook wil hij niet zeggen of hij de eigenaar is of een werknemer. “Ik heb je al gezegd, ik ga niet met je praten.”

De toedracht van de explosie wordt nog onderzocht. De politie roept eventuele getuigen op om zich te melden.