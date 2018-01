Eigenaar nachtwinkel La Nuit werkt overvaller de deur uit

Genoeg is genoeg, moet de eigenaar van de nachtwinkel op de Waddenweg hebben gedacht. De afgelopen jaren was zijn toko al meermaals het doel van overvallers.



Toen zondagavond een man met getrokken vuurwapen zijn winkel binnenliep en hem beval al het geld uit de kassa aan hem over te dragen, gooide de eigenaar een rek etenswaren over de overvaller heen. Die maakte zich uit de voeten.



Aanhouding

Er werd even later iemand aangehouden en meegenomen naar het bureau. Deze persoon had echter niks te maken met de overval, bleek uit onderzoek. Via camerabeelden hoopt de recherche de dader te identificeren. Volgens AT5 had de dader een sjaal voor zijn gezicht.



Vorig jaar werd La Nuit twee keer overvallen. Beide keren werd de kassa onder bedreiging van een mes leeggehaald. In 2007 werd de toenmalige eigenaar van de nachtwinkel zelfs doodgeschoten.