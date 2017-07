Eigenaar hond moet betalen voor afbijten vingerkootje vrouw

De vrouw liet Joey, de hond van haar vriend, uit in een hondenlosloopgebied, maar vergat hem aan te lijnen toen ze buiten het gebied kwam. Daar kwam Joey de aangelijnde Amerikaanse Staffordshireterriër Jip tegen.



Toen Joey naar Jip toeliep, beet die de hond in zijn nek en schudde hem heen en weer. Joey probeerde Jip terug te bijten, maar dat lukte niet. De vrouw begon aan Joey te trekken om hem te bevrijden, maar verloor daarbij het bovenste vingerkootje van haar linkerwijsvinger. Het is onduidelijk welke hond het vingertopje afgebeten heeft.



Vingerkootje

Het vingerkootje was daarna onvindbaar. De vrouw is op de spoedeisende hulp behandeld, maar haar wond raakte ontstoken. Ze heeft verschillende medische behandelingen moeten ondergaan voordat haar vinger hersteld was.



De rechter heeft afgelopen week bepaald dat de eigenaar van Joey 80 procent van de schade aan het vingertopje van de vrouw moet betalen. Over de hoogte van die schade doet de rechtbank later uitspraak.



De vrouw had ook geëist dat Jip een muilkorf zou moeten dragen buitenshuis, maar dat heeft de rechter afgewezen.