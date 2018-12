Eigenaar HaCarmel: 'We worden wekelijks bespuugd'

Daniel Bar-on is niet het type dat het bijltje erbij neergooit. Hij is monter, goedlachs en denkt graag in oplossingen.



"Je moet niet buigen voor welke vorm van terrorisme ook," zegt Bar-on in zijn huis in Amstelveen. "Humor helpt je ook hier doorheen."



Dat het besmeuren van de ruiten van zijn restaurant met eieren en mayonaise in de media terechtkwam, ­verbaasde hem eigenlijk.



"Het is goed dat er aandacht aan wordt besteed, maar dergelijke dingen gebeuren al jaren.