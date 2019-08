Eigenaar gekraakt pand: ‘Ik ben zwaar gedupeerd door We Are Here’

Het gekraakte pand in Westpoort Beeld Thomas Sijtsma

Ozcan heeft geen goed woord over voor We Are Here. De asielzoekers hebben hem maandag uit het pand gejaagd nadat hij terugkwam van vakantie uit Turkije. “Ik vind ze brutaal en asociaal,” zegt Ozcan, die sinds 2006 de eigenaar is van het bedrijfspand aan de Abberdaan. “Dat mensen zo met andermans eigendom omgaan is niet normaal. Ik ben behoorlijk geschrokken en voel hartpijn als ik erover praat.”

Het pand in Westpoort werd de laatste maanden verbouwd nadat in november een wietplantage was gevonden. Een verhuurder van Ozcan bleek verantwoordelijk. Na de verbouwing wilde Ozcan op de benedenverdieping een autoshowroom beginnen en de twee etages daarboven verhuren.

Zestig matrassen

De gemeente, brandweer en politie kwamen woensdagochtend de veiligheidssituatie bekijken in het pand. Ze werden langs ongeveer zestig matrassen met asielzoekers geleid door vertegenwoordigers van We Are Here.

Ook Ozcan bekeek zijn pand. “De hele vloer ligt bezaaid met matrassen, etensresten en vuile was. Het is echt heel smerig. Mensonterend, zou ik zeggen.”

De ontruimingsprocedure gaat naar alle waarschijnlijk ongeveer acht weken duren. Wat Ozcan betreft is dat veel te lang. “Ik heb onderschat hoe slim ze zijn. De krakers gingen mij uitleggen hoe de procedure precies werkt. Dat is voor hen acht weken feesten. Dat moet niet kunnen.”